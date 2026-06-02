¿Buscas ahorrar? Agroferias del IMA llegan este miércoles a distintos puntos

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este miércoles 3 de junio, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

MIÉRCOLES 3 DE JUNIO

📍Veraguas

• Casa Comunal de El Picador, distrito de Cañazas

• Cancha techada de La Carrillo, distrito de Atalaya

📍Herrera

• Cancha Comunal de Cabuya, distrito de Parita

📍Panamá Oeste

• Frente a Estacia 1 a un costado de Multipollo, corregimiento de Herrera, distrito de La Chorrera

📍Chiriquí

• Rancho Comunal de Quiteño, distrito de David

📍Panamá Este

• Puerto Coquira, en el distrito de Chepo

• Cancha Nueva Esperanza - El Bajo, en la 24 de diciembre, distrito de Panamá