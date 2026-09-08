¿Buscas ahorrar? Agroferias del IMA llegan este miércoles a distintos puntos

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este miércoles 9 de septiembre, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE

📍Veraguas

• Cancha techada de Pixvae, distrito de Las Palmas

• Casa Local de Las Guías Arriba, distrito de Calobre

📍Comarca Ngäbe Buglé

• Comunidad de Hato Chami, distrito Nole Duima

📍Herrera

• Cancha Municipal de Las Minas cabecera, distrito de Las Minas

📍Chiriquí

• Cancha Comunal de Solano, distrito de Bugaba

📍Colón

• Cancha Multiusos de Piña, distrito de Chagres

📍Panamá Este

• Predios de la Junta Comunal de Las Garzas, distrito de Panamá

📍Coclé

• Casa Local de El Copé, en el distrito de Olá

📍Panamá Oeste

• Plaza de la Terpel en la 7 de septiembre, en el distrito de Arraiján