¡Se cae a pedazos! Escombro de la Cinta Norteña cayó en busito colegial mientras pasaba

Panamá/La cultura del abandono y la falta de mantenimiento en Panamá sigue más presente que nunca, en esta ocasión parte de la estructura en el proyecto conocido como la Cinta Norteña, en Villa Zaita, cayó sobre un auto y pudo haber provocado un accidente.

Lo que alguna vez prometió ser una importante obra para la comunidad, ahora se desmorona a pedazos, amenazando la integridad de los vehículos y los peatones que concurren el sitio.

En medio de esta desolación, un vehículo tipo busito colegial que pasa por debajo del arco de la Cinta Norteña sufrió las consecuencias de este abandono.

Las partes desprendidas y los escombros caen sobre él, dañando el vidrio delantero y pudo haber puesto en peligro a sus ocupantes, pero afortunadamente en ese momento no iban los estudiantes en el auto.

La frustración y el enojo se entrelazan con la sensación de impotencia, ya que la responsabilidad recae en aquellos que prometieron y no cumplieron.

“Estaba lloviendo y me cayó un poco de la estructura tipo cemento, me rompió el vidrio de adelante, está todo quebrado, fui a la junta comunal y me dicen que ellos no tienen nada que ver con eso que es la Cinta Norteña y de la Cinta Norteña me dijeron que tampoco tienen nada que ver con eso” indicó la afectada.

Además de Diana, otros residentes de la zona confirman que el mantenimiento de ese espacio concebido para la recreación y el deporte no es algo que ocurra con la frecuencia que debería darse.

Vemos la preocupación de que el monumento se está cayendo. — Moradora

Otros moradores afirman que la última jornada de ornato y mantenimiento, se dio antes de que el covid-19 llegara a nuestras vidas.

Es urgente que se tomen medidas para remediar esta situación. El proyecto abandonado de la Cinta Norteña requiere una intervención inmediata, tanto en términos de reparación de las estructuras dañadas como en la adopción de medidas para prevenir futuros deterioros.

Además, es crucial identificar y responsabilizar a aquellos que incumplieron con su deber de mantener y salvaguardar esta importante obra pública.

Este incidente pone en evidencia la necesidad de una planificación y ejecución adecuadas de los proyectos de infraestructura. La transparencia, la rendición de cuentas y el compromiso con la calidad son principios esenciales que deben guiar cualquier iniciativa de desarrollo público.

Con información de Jorge Quirós.