Caja de Ahorros y Major League Baseball lanzan Pitch, Hit & Run 2026 en Panamá para impulsar el talento juvenil

El programa se desarrollará entre julio y agosto de 2026 y estará dirigido a niños y niñas de entre 9 y 12 años.

Caja de Ahorros, en alianza con Major League Baseball (MLB), presentó oficialmente el programa Pitch, Hit & Run, una iniciativa que beneficiará a más de 4,000 niños y niñas en todo el país, posicionando el deporte como una plataforma de desarrollo y generación de oportunidades.

El anuncio se realizó en las oficinas de MLB en la ciudad de Nueva York, con la participación de la Primera Dama de la República, Sra. Maricel Cohen de Mulino, como invitada de honor; Andrés Farrugia G., Gerente General de Caja de Ahorros; Bill Morningstar, Presidente de MLB Network y Vicepresidente Ejecutivo de MLB; y Uzma Rawn Dowler, Chief Marketing Officer y Senior Vice President de MLB.

Durante la actividad, figuras como el campocorto de Grandes Ligas José “Chema” Caballero (Las Tablas, Panamá) y el miembro del Salón de la Fama del Béisbol, Mariano Rivera (Ciudad de Panamá, Panamá), compartieron un mensaje común: en Panamá hay talento, pero necesita oportunidades como esta para desarrollarse.

El programa se desarrollará entre julio y agosto de 2026 y estará dirigido a niños y niñas de entre 9 y 12 años. Además de fortalecer habilidades deportivas, los participantes incorporarán valores fundamentales como disciplina, respeto y trabajo en equipo.

Esta iniciativa retoma una trayectoria comprobada: entre 2014 y 2018 impactó a más de 11,000 niños en Panamá. En esta nueva edición, el programa amplía su alcance bajo un enfoque de articulación país, integrando al sector público, el deporte internacional y la banca estatal para generar oportunidades desde las bases.

“Creemos en generar oportunidades que trascienden. Cuando apostamos por la niñez, estamos invirtiendo en el futuro del país. Este programa demuestra cómo el deporte puede convertirse en un vehículo poderoso de transformación”, señaló Andrés Farrugia G., gerente general de Caja de Ahorros.

Por su parte, la primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, destacó que “Cada vez que vemos a un niño o una niña descubrir lo que es capaz de hacer, entendemos por qué vale la pena impulsar iniciativas como esta. El deporte no solo forma habilidades, forma carácter, disciplina y confianza. Y eso se queda para toda la vida. En Panamá hay talento de sobra. Lo que necesitamos es seguir creando espacios donde puedan desarrollarse, soñar en grande y sentirse acompañados en ese camino”.

Bill Morningstar, vicepresidente ejecutivo de ventas de patrocinios de las Grandes Ligas de Béisbol y presidente de MLB Network, comentó: “El béisbol y Panamá comparten una larga y maravillosa historia. A este nuevo capítulo que escribimos juntos se suma esta fantástica oportunidad con la Caja de Ahorros para seguir impulsando el crecimiento del deporte y animar a más niños en todo Panamá a jugar al béisbol a través del programa "Pitch, Hit & Run". Nos entusiasma ver hasta dónde podremos llevar este programa —y a los futuros jugadores del país— gracias a esta nueva alianza”.