Caja de Seguro Social llama a médicos especialistas a postularse para reforzar servicios de salud en el interior

La Caja de Seguro Social (CSS) reiteró su llamado para la contratación de médicos especialistas en áreas críticas del interior del país, con el objetivo de garantizar una atención oportuna a los asegurados y un acceso equitativo a los servicios de salud.

De acuerdo con la institución, la contratación de especialistas representa uno de los desafíos inmediatos del sistema de salud, especialmente en regiones que históricamente han enfrentado limitaciones en el acceso a servicios médicos especializados.

La CSS informó que abrió procesos de convocatoria para la contratación de médicos especialistas nacionales, cumpliendo con los procedimientos legales vigentes y con la debida divulgación. Sin embargo, señaló que la participación fue baja en especialidades clave como Cardiología, Medicina Crítica, Anestesiología, Medicina Interna y Pediatría en la provincia de Bocas del Toro, así como en Ginecología y Obstetricia en Bocas del Toro y Puerto Armuelles.

Ante este escenario, la institución reiteró el llamado a médicos especialistas idóneos interesados en postularse, quienes deben presentar su documentación completa, que incluye diploma universitario, idoneidad emitida por el Consejo Técnico de Salud y hoja de vida actualizada. La recepción de documentos se realiza en la Dirección Ejecutiva Nacional de los Servicios y Prestaciones en Salud, ubicada en el edificio 519, cuarto piso, de la sede central en Clayton.

La CSS advirtió que la escasez de médicos especialistas limita la capacidad del sistema para reducir la mora en consultas, procedimientos y cirugías, lo que retrasa la atención que requieren miles de pacientes, particularmente en regiones con mayores dificultades de acceso a servicios especializados.

Como parte de las acciones para mitigar este déficit, la institución indicó que mantiene programas de formación de nuevos médicos especialistas y subespecialistas, además de la apertura de instalaciones de salud equipadas con tecnología de última generación. No obstante, subrayó que la incorporación inmediata de talento humano capacitado es clave para responder a la demanda actual de atención médica.

La CSS reafirmó su compromiso de continuar trabajando para garantizar el acceso igualitario a los servicios de salud en todo el país y reforzar la atención especializada en las regiones que más lo necesitan.