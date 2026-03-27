CSS llevará jornada gratuita de salud a comunidades este sábado 28 de marzo

Además, se brindarán servicios administrativos como afiliación y verificación de cuotas, facilitando a los usuarios la gestión de sus trámites con la institución.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) realizará este sábado 28 de marzo una nueva jornada del programa CSS en Tu Comunidad, acercando servicios médicos y administrativos a distintos puntos del país.

La actividad se desarrollará en horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. de manera simultánea en las provincias de Panamá Oeste, Bocas del Toro, Los Santos, Herrera, Coclé, así como en el área este de la provincia de Panamá.

Durante la jornada, la población podrá acceder de forma gratuita a diversos servicios de salud, entre ellos toma de presión arterial, vacunación, pruebas de glicemia, consultas de medicina general, charlas de nutrición, orientación en odontología, fonoaudiología, fisioterapia y pruebas de VIH.

Además, se brindarán servicios administrativos como afiliación y verificación de cuotas, facilitando a los usuarios la gestión de sus trámites con la institución.

“En estas ferias todas las personas pueden ir a adquirir los servicios que ofrecemos, y no importa que tengan seguro o no; lo importante es que conozcan cómo se encuentra su condición de salud”, indicó el Dr. Hiram Martín, subdirector nacional de Atención Primaria en Salud de la CSS.

El especialista explicó que muchos de los pacientes captados durante estas jornadas, especialmente niños y adultos con condiciones detectadas como hipertensión, son referidos a programas de seguimiento como Estimulación Temprana, Pediatría, Materno Infantil o consultas médicas para un control más adecuado de su salud.

Con este tipo de iniciativas, la CSS busca reforzar la prevención y el acceso a servicios básicos, especialmente en comunidades donde la atención médica especializada puede ser limitada.