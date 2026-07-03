CSS reconoce a María Batista con el Premio a la Excelencia en Enfermería 2026

La medalla “Ruth Pérez de Peré” fue creada mediante la Resolución N.° 14,619-97-JD del 8 de mayo de 1997 , y reconoce la excelencia, los valores y la vocación de servicio de los profesionales de enfermería.

Ciudad de Panamá, Panamá/La dedicación, el compromiso y la vocación de servicio hacia los adultos mayores fueron reconocidos este 2026 con el Premio a la Excelencia de la Enfermera “Ruth Pérez de Peré”, otorgado a la enfermera geriatra María Batista, colaboradora de la Policlínica Dr. José Joaquín Vallarino de la Caja de Seguro Social (CSS).

Batista, quien desde 2012 lidera el programa de atención a la tercera edad en dicha unidad de salud, ha sido destacada por su calidad humana y su entrega constante al cuidado de los pacientes, convirtiéndose en un referente dentro del sistema de salud de la institución.

“Recibir este premio fue muy emocionante. Es un reconocimiento que impacta profundamente, porque nuestra carrera exige entrega y vocación”, expresó la homenajeada, visiblemente agradecida por la distinción.

El reconocimiento no solo resalta su labor profesional, sino también el aprecio de quienes han recibido sus cuidados. El paciente Jorge Herrera la describió como “una mamá para nosotros, con un trato tan dulce que nos sentimos felices cada vez que llega”, reflejando el impacto humano de su trabajo.

Para su familia, el galardón representa el fruto de años de esfuerzo. Sus hijas, Marisel, Massiel y Mariel, coincidieron en que su madre les ha enseñado que nunca es tarde para aprender y que servir a los demás siempre vale la pena.

La presidenta de la Junta Directiva de la CSS, Eusebia Calderón de Copete, destacó que el premio reconoce la entrega de Batista hacia los adultos mayores, a quienes ha brindado atención, cariño y cuidados tanto dentro como fuera de la institución.

En la ceremonia también participaron el director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, los comisionados de la Junta Directiva y familiares de la homenajeada.

La medalla “Ruth Pérez de Peré” fue creada mediante la Resolución N.° 14,619-97-JD del 8 de mayo de 1997, y reconoce la excelencia, los valores y la vocación de servicio de los profesionales de enfermería. El galardón lleva el nombre de quien fue la primera jefa nacional de los Servicios de Enfermería de la CSS y primera presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (ANEP).