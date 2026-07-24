CSS suspenderá temporalmente urgencias de la Policlínica Carlos N. Brin este sábado

Mientras dure la suspensión temporal del servicio, los asegurados que requieran atención de urgencias podrán acudir a otras instalaciones de la CSS que brindan este servicio durante los fines de semana.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) informó que el Servicio de Urgencias de la Policlínica Dr. Carlos N. Brin, en el corregimiento de San Francisco, permanecerá temporalmente suspendido este sábado 25 de julio, entre las 7:00 a.m. y la 1:00 p.m., debido a una jornada de limpieza profunda programada.

La institución explicó que estas labores forman parte del cronograma de mantenimiento y bioseguridad establecido mediante la Resolución No. 161 del 20 de marzo de 2026, emitida por el Ministerio de Salud (Minsa), la cual contempla la realización de dos jornadas mensuales de limpieza profunda entre marzo y diciembre de este año.

De acuerdo con la CSS, una vez concluyan los trabajos, el Servicio de Urgencias reanudará la atención a partir de la 1:00 p.m., manteniendo su horario habitual hasta las 7:00 p.m.

Unidades habilitadas para emergencias

Mientras dure la suspensión temporal del servicio, los asegurados que requieran atención de urgencias podrán acudir a otras instalaciones de la CSS que brindan este servicio durante los fines de semana.

Entre ellas se encuentran las policlínicas J.J. Vallarino (Juan Díaz), Don Alejandro de la Guardia, Hijo (Bethania), Manuel María Valdés (San Miguelito), Dr. Manuel Ferrer Valdés (Calidonia) y el Hospital Dra. Susana Jones (Villa Lucre), además de otras unidades de la institución que cuenten con atención de urgencias.

La Caja de Seguro Social agradeció la comprensión de los asegurados y reiteró que estas jornadas forman parte de las medidas implementadas para mantener espacios seguros, higiénicos y adecuados para la atención de los pacientes, en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y mantenimiento de sus instalaciones.