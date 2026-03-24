Mi Caja Digital: Asegurados podrán ver resultados de laboratorio en línea

Los usuarios podrán acceder a su expediente de laboratorio de los últimos 12 meses.

Ciudad de Panamá/Los asegurados de la Caja de Seguro Social (CSS) ya pueden consultar sus resultados de laboratorio en línea a través de Mi Caja Digital, sin necesidad de acudir físicamente a las instalaciones.

Marcos Young, de la Dirección de Servicios y Prestaciones de Salud de la CSS, confirmó que el servicio lleva más de dos semanas en fase de pruebas con asociaciones de pacientes y jubilados, y ahora está disponible para todos los usuarios registrados.

"El servicio tiene tres particularidades. Número uno, lo más importante, conectarse a Mi Caja Digital. Recordar que tenemos una fecha a tope con la nueva ley hasta el 18 de agosto; es uno de los objetivos, que más gente se conecte", manifestó Young.

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Cómo consultar tus exámenes

Young explicó que los usuarios podrán acceder a su expediente de laboratorio de los últimos 12 meses. "Uno puede ver sus resultados de laboratorio desde un año hacia atrás, lo que se vaya haciendo los 12 meses anteriores", indicó.

Además, la plataforma permite buscar pruebas específicas. "Por ejemplo, usted va a colocar, si busca por prueba, pone glucosa y le va a decir en qué instalaciones hay y en qué instalaciones no hay", detalló Young.

Esta función también muestra la cartera de servicios de cada centro: CAPS, ULAPS, policlínicas básicas, policlínicas especializadas y hospitales de segundo y tercer nivel.

"Si usted tiene una orden de laboratorio en una de nuestras instalaciones del Ministerio de Salud o de una clínica privada, usted, como asegurado, puede ir a ese lugar y evitarse esta incomodidad", añadió.

Young destacó que la herramienta también aporta transparencia institucional. "Nos van a preguntar, ¿por qué no hay creatinina en las tablas? ¿Por qué no hay glucosa? Entonces, también nosotros, a través del sitio de denuncias, nos van a informar", explicó.

El objetivo final es reducir las filas en las instalaciones. "Teníamos antes una fila para sacar cita, otra fila para hacerse laboratorio, una fila y después otra fila. Ya ese fenómeno de que nosotros tenemos problemas, no tenemos que tener una fila para buscar laboratorio", señaló.

Registro en Mi Caja Digital

Actualmente, alrededor de 780 mil asegurados están registrados en Mi Caja Digital, de un total de 1.4 millones. "Esto es una herramienta importante de forma tal que usted y sus dependientes puedan ver los resultados del laboratorio directamente en línea", manifestó Young.

El funcionario aprovechó para reiterar que el 18 de agosto vence el plazo para realizar el ajuste de pensión a través de la plataforma. "El 18 de agosto es una fecha crítica. Recuerde que si usted no decide lo que le sugiere la plataforma, automáticamente se queda en el sistema que estuvo vigente hasta antes de la reforma", advirtió.

Para quienes presenten problemas de acceso, Young recomendó reportarlos mediante el módulo de sugerencias y quejas dentro de Mi Caja Digital, especialmente si hay errores en nombres, fechas de nacimiento o falta de cuotas.

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Contratación de médicos especialistas

Sobre la escasez de médicos especialistas, Young señaló que es un fenómeno mundial. "Hemos tomado medidas concretas para tratar de aumentar. Ahora viene un concurso de residencias: 53 plazas para especialistas, 10 para subespecialistas y 31 para médicos generales", detalló.

La CSS también implementa un plan de capacitación intensa para médicos generales en áreas como neurología, cardiología y gastroenterología. Además, se han eliminado restricciones para la prescripción de medicamentos como el perindopril, que ahora pueden recetar médicos generales capacitados.

Respecto a la contratación de médicos extranjeros, Young indicó que seis profesionales ya inician trámites. "Estamos buscando en México, Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador, Venezuela. El proceso es prolongado, requiere de estructuración, pero nadie puede aceptar que no se ha hecho lo posible", concluyó.