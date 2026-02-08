Caja de Seguro Social activa citas telefónicas para laboratorios en 12 policlínicas: conozca cuáles son

El nuevo sistema busca reducir las largas filas , optimizar los tiempos de atención y brindar una mejor experiencia a los usuarios.

Una simple llamada telefónica ahora es suficiente para evitar filas y ahorrar tiempo. La Caja de Seguro Social (CSS) puso en funcionamiento su nuevo sistema de citas telefónicas para laboratorios clínicos, disponible en 12 unidades de salud del país, permitiendo a los asegurados agendar sus citas de forma gratuita a través de la línea 199, opción 2.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de la CSS para ofrecer una atención más rápida, moderna y centrada en el paciente, reduciendo las esperas presenciales y mejorando la experiencia del usuario.

Cómo funciona el sistema de citas telefónicas de la CSS

Mediante la línea 199, opción 2, los pacientes pueden agendar sus citas para laboratorios clínicos desde su teléfono celular o fijo, sin necesidad de acudir previamente a la instalación de salud.

El servicio está disponible de lunes a viernes, en horario de 6:00 a.m. a 5:00 p.m., lo que facilita el acceso a los servicios y contribuye a una mejor organización del flujo de pacientes.

Buscan reducir filas y mejorar la atención

El nuevo sistema tiene como objetivo eliminar las largas filas, optimizar los tiempos de atención y brindar una mejor experiencia a los usuarios, especialmente en los servicios de laboratorio clínico, uno de los más demandados en las instalaciones de la CSS.

Según explicó Oliver López, jefe nacional de los Laboratorios Clínicos de la CSS, esta innovación responde a una necesidad concreta de los pacientes.

“Buscamos reducir los tiempos de atención y evitar que los pacientes tengan que acudir más de una vez solo para obtener una cita. Ahora pueden hacerlo con una simple llamada, desde la comodidad de su hogar”, señaló.

Unidades de salud donde ya funciona el sistema

El sistema de citas telefónicas de la CSS ya está disponible en las siguientes instalaciones:

Hospital Dr. Rafael Hernández – David

Policlínica Dr. Gustavo A. Ros – David

Policlínica Manuel Paulino Ocaña – Penonomé

Policlínica Dr. Juan Vega Méndez – San Carlos

Policlínica Dr. Santiago Barraza – La Chorrera

Policlínica Dr. Manuel Ferrer Valdés – Calidonia

Policlínica Dr. Edilberto Culiolis – Las Cumbres

Policlínica Don Alejandro De La Guardia, Hijo – Betania

Policlínica Dr. José Joaquín Vallarino – Juan Díaz

Policlínica Generoso Guardia – Santa Librada

Policlínica Dr. Manuel de Jesús Rojas – Aguadulce

Policlínica San Juan de Dios – Natá

CSS ampliará el servicio a más laboratorios

López adelantó que en los próximos días se incorporarán entre dos y tres laboratorios adicionales, ampliando de forma progresiva la cobertura del sistema de citas telefónicas a nivel nacional.

Con esta medida, la Caja de Seguro Social continúa modernizando sus procesos, acercando los servicios de salud a la población y reforzando su compromiso con una atención eficiente, ordenada y enfocada en el bienestar del paciente.