CSS realiza Juegos Regionales de la Tercera Edad con delegaciones de cuatro regiones

La jornada deportiva congregó a decenas de jubilados y pensionados en un ambiente de sana competencia, compañerismo y recreación, promoviendo estilos de vida saludables y la práctica de distintas disciplinas deportivas.

La Caja de Seguro Social (CSS) celebró los Juegos Regionales de la Tercera Edad, Grupo C, una competencia que reunió a delegaciones de Panamá Metro, Panamá Este, Panamá Oeste y San Miguelito con el objetivo de promover el envejecimiento activo, la integración y el bienestar de las personas mayores.

Durante la inauguración, la directora nacional de Servicios de Salud de la CSS, Marlin Cedeño, destacó que el deporte es una herramienta clave para fortalecer la salud física y emocional de los adultos mayores, al tiempo que fomenta su participación e inclusión.

"Estos juegos son mucho más que una competencia deportiva; representan una oportunidad para fortalecer la salud, la convivencia y la integración de nuestros jubilados y pensionados. En la CSS continuaremos impulsando programas que promuevan el envejecimiento activo, la prevención de enfermedades y una mejor calidad de vida para nuestros adultos mayores", expresó.

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La jornada deportiva congregó a decenas de jubilados y pensionados en un ambiente de sana competencia, compañerismo y recreación, promoviendo estilos de vida saludables y la práctica de distintas disciplinas deportivas.

Por su parte, el jefe nacional del Programa Nacional de Jubilados, Pensionados y Tercera Edad de la CSS, Aquiles Aguilar, afirmó que este tipo de actividades reflejan el compromiso de la institución con la atención integral de la población adulta mayor.

"Cada encuentro deportivo representa una oportunidad para que nuestros adultos mayores se mantengan activos, fortalezcan su salud física y emocional, y continúen demostrando que la experiencia, la disciplina y la perseverancia son ejemplo para toda la sociedad", señaló.

Los Juegos Regionales de la Tercera Edad forman parte de la etapa clasificatoria rumbo a la fase nacional y se enmarcan en las estrategias de la CSS para promover la inclusión social, el bienestar y una mejor calidad de vida de las personas mayores, mediante el deporte como herramienta para un envejecimiento activo y saludable.