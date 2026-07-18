Designan a Silvia Fábrega como directora encargada de Ampyme tras renuncia de Raúl Fernández

La designación fue oficializada mediante el decreto ejecutivo publicado en la Gaceta Oficial Digital No. 30570, correspondiente al viernes 17 de julio de 2026. En dicho documento, se indica que Fábrega permanecerá en el cargo hasta que sea nombrado el titular de la Dirección General.

Ciudad de Panamá, Panamá/Silvia Mercedes Fábrega Sánchez, quien se desempeñaba como subdirectora general de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), fue designada como directora general encargada de la entidad, tras la renuncia del exdirector Raúl Fernández de Marco.

La designación fue oficializada mediante el decreto ejecutivo publicado en la Gaceta Oficial Digital No. 30570, correspondiente al viernes 17 de julio de 2026. En dicho documento, se indica que Fábrega permanecerá en el cargo hasta que sea nombrado el titular de la Dirección General.

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De acuerdo con el documento, la decisión se adopta luego de que Fernández de Marco, quien había sido nombrado director general de Ampyme en julio de 2024, presentara su renuncia al cargo. Fábrega, por su parte, ocupaba la Subdirección General de la entidad desde el 2 de julio de 2024, cuando fue designada mediante otro decreto ejecutivo.

La Ampyme es una entidad autónoma del Estado encargada de rectorar las políticas relacionadas con las micro, pequeñas y medianas empresas y de generar condiciones para su desarrollo. Su creación y funcionamiento están establecidos en la Ley 8 de 29 de marzo de 2000, modificada posteriormente por la Ley 72 de 2009 y la Ley 186 de 2020.

El decreto también establece que la funcionaria designada será responsable de las acciones u omisiones que realice durante el ejercicio de sus funciones como directora general encargada. La designación comenzará a regir a partir de la toma de posesión del cargo.