Caminata por la paz reúne a familias en Río Hato ante aumento de la violencia

La Policía Nacional informó además que se espera replicar estas caminatas por la paz en otros distritos de la provincia de Coclé.

Río Hato, Coclé/Una caminata para promover la paz y la convivencia comunitaria se desarrolló en el corregimiento de Río Hato, distrito de Antón, en la provincia de Coclé, como respuesta a los altos índices de violencia registrados en los últimos meses.

La actividad, organizada por la Policía Nacional, contó con la participación de familias enteras, niños, madres, padres de familia, iglesias y autoridades locales, con el objetivo de fortalecer la unión familiar, los valores morales y los principios religiosos dentro de la comunidad.

Luis Vega, residente del sector, manifestó su preocupación por los brotes de violencia que comienzan a registrarse en la zona y señaló que la comunidad aún está a tiempo de prevenir que la situación se agrave. “Ya en nuestro pueblo tenemos brotes de violencia y no queremos que esto llegue a mayor. Estamos a tiempo de salvar, y este mensaje se lo mandamos a todas las comunidades panameñas”, expresó.

Por su parte, la subcomisionada de la Policía Nacional, María Gutiérrez, indicó que esta caminata forma parte de una agenda de trabajo que se mantendrá de manera constante y no será un evento aislado. Aseguró que se continuará promoviendo este tipo de iniciativas con la participación activa de la comunidad.

A la caminata también se sumaron autoridades locales, quienes mantienen reuniones permanentes con la Policía Nacional para desarrollar programas conjuntos orientados a disminuir los índices de violencia en el distrito de Antón. Según las autoridades, estas acciones buscan fortalecer la convivencia pacífica entre las comunidades.

La Policía Nacional informó además que se espera replicar estas caminatas por la paz en otros distritos de la provincia de Coclé, como parte de una estrategia integral que involucra a la sociedad civil, las familias y las instituciones del Estado.

Puedes leer: Carnaval 2026: Inversión de carriles, vigilancia con drones y plataformas digitales serán parte del operativo de seguridad

Con información de Nataly Reyes