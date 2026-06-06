Cancillería rinde homenaje a los panameños que combatieron a los nazis en la Segunda Guerra Mundial

El pronunciamiento enfatiza que recordar estos acontecimientos es un deber con la verdad histórica y un mecanismo para renovar los valores de la convivencia democrática.

El Ministerio de Relaciones Exteriores rendió homenaje y expresó su reconocimiento histórico a los ciudadanos y enfermeras panameñas que formaron parte de las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. El comunicado, difundido en el marco de las efemérides globales de liberación, destaca la participación de este grupo en las acciones militares destinadas a combatir el régimen nazi en Europa.

La institución diplomática resaltó que la contribución de estos combatientes y personal sanitario representa un legado de valor para las nuevas generaciones, sirviendo como un recordatorio del compromiso del país con la defensa de la libertad, la democracia y la dignidad humana en el escenario de las relaciones internacionales.

Participación panameña en la campaña de Normandía

El documento oficial hace una mención a los panameños que estuvieron presentes en momentos clave del conflicto bélico mundial, específicamente en la histórica campaña de Normandía y otras operaciones decisivas ejecutadas por las fuerzas aliadas en el territorio europeo.

Asimismo, se reconoció la labor de las enfermeras panameñas que sirvieron directamente en los frentes de guerra. De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el rol del personal de enfermería fue fundamental para la atención de los heridos y el soporte logístico sanitario en medio de las devastaciones propias del conflicto armado.

Preservación de la memoria histórica y el patrimonio moral

La cancillería panameña instó a la ciudadanía a preservar el recuerdo de estos héroes y heroínas, catalogando su entrega como parte integral del patrimonio moral de la historia de Panamá. El pronunciamiento enfatiza que recordar estos acontecimientos no constituye únicamente un acto de gratitud, sino un deber con la verdad histórica y un mecanismo para renovar los valores de la convivencia democrática.

Con declaraciones como "la libertad exige memoria" y "siempre prevalecerá la justicia sobre la indiferencia", el Estado panameño formaliza este reconocimiento cívico, buscando que las nuevas generaciones conozcan el papel activo que desempeñaron ciudadanos de este país en la defensa de la civilización frente a la tiranía global durante la primera mitad del siglo XX.