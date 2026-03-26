Capturan a mochilero en La Joyita y detectan ingreso de contrabando con drones en La Joya

Estos incidentes evidencian nuevas y persistentes modalidades utilizadas para introducir contrabando en los centros penitenciarios del país, lo que mantiene en alerta a los estamentos de seguridad.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las autoridades panameñas reforzaron la vigilancia en los centros penitenciarios tras detectar dos intentos de ingreso de artículos prohibidos en los alrededores de Centro Penitenciario La Joyita y Centro Penitenciario La Joya, uno mediante la modalidad de “mochilero” y otro a través del uso de drones.

La Policía Nacional confirmó la aprehensión de un hombre de 46 años, sorprendido en los perímetros de La Joyita, específicamente en el área de la antigua conyugal. El sujeto, que ya mantenía antecedentes por hechos similares, fue ubicado tras una alerta del personal de monitoreo que reportó la presencia de personas sospechosas en la zona.

Luego de un operativo de búsqueda, los agentes hallaron al individuo oculto entre la maleza con tres bolsas que contenían diversos artículos prohibidos, entre ellos cigarrillos, celulares, cables USB, encendedores, quemadores eléctricos, bebidas alcohólicas y presuntas sustancias ilícitas.

En un hecho paralelo, agentes de la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria detectaron el lanzamiento de paquetes mediante drones dentro del perímetro interno de La Joya. Durante una ronda de inspección, se logró ubicar un total de 15 paquetes que contenían tres envoltorios de presunta sustancia ilícita, 245 cajetillas de cigarrillos, siete encendedores, un carrizo plástico vacío y ocho cables de audífonos.

Todo lo decomisado fue trasladado a la Sala de Atención Ciudadana, mientras que ambos casos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales, que adelantan las investigaciones correspondientes.

Estos incidentes evidencian nuevas y persistentes modalidades utilizadas para introducir contrabando en los centros penitenciarios del país, lo que mantiene en alerta a los estamentos de seguridad.