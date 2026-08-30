Casco Antiguo se llena de cultura y emprendimientos en homenaje a los pueblos originarios

La jornada forma parte de la estrategia de realizar a finales de cada mes el casco peatonal , permitiendo que tanto turistas como residentes disfruten de las actividades culturales y, al mismo tiempo, apoyen a los emprendedores que participan en estos espacios.

Desde tempranas horas, la Plaza Central de la Catedral recibió a visitantes que participaron en diversas actividades culturales y recorridos por otros puntos del Casco Antiguo, en una jornada dedicada a resaltar las tradiciones y cultura de los pueblos originarios de Panamá.

La actividad buscó acercar estas expresiones culturales tanto a los residentes como a la gran cantidad de turistas que visitan el sector, quienes tuvieron la oportunidad de conocer parte de las costumbres, gastronomía, danzas y artesanías de los grupos indígenas del país.

“Aquí mostramos todo lo que es nuestra costumbre. Tenemos gastronomía también, nuestra danza, nuestros bailes, todo lo que hacemos con la chaquira, las canastas”, explicó Damaris Guainora, emprendedora.

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El encuentro también abrió espacio para los emprendedores y artesanos, quienes ofrecieron una variedad de productos elaborados con materiales y técnicas tradicionales. Entre ellos se encontraban carteras, pantalones, gorras, sombreros y otros artículos confeccionados con paruma, además de collares, faldas coloridas, abanicos y monederos.

Alicia Tocamo dijo que los turistas representan una parte importante de su clientela, atraídos principalmente por los colores y diseños de las piezas.

Además de las ventas ocasionales, algunos emprendedores aseguraron contar con clientes recurrentes, quienes regresan periódicamente para adquirir productos como miel y artesanías.

La jornada forma parte de la estrategia de realizar a finales de cada mes el casco peatonal, permitiendo que tanto turistas como residentes disfruten de las actividades culturales y, al mismo tiempo, apoyen a los emprendedores que participan en estos espacios.

Información de Joselin Mosquera