Miles caminan por la vida y la esperanza en la XXVII Caminata Familiar Susie Thayer

Durante la jornada también se reiteró la importancia de la prevención y la detección temprana del cáncer, además del acompañamiento emocional y familiar durante el proceso de tratamiento.

Con un mensaje de esperanza, solidaridad y prevención, miles de panameños participaron este domingo en la XXVII Caminata Familiar Susie Thayer, organizada por Fundacáncer bajo el lema “Y tú, ¿por quién caminas?”.

La jornada inició desde las 7:00 a.m. en la Cinta Costera y se desarrolló simultáneamente en La Chorrera, Colón, Penonomé, David, Tolé, Chitré y Santiago. La actividad reunió a pacientes, sobrevivientes de cáncer, familiares, amigos y voluntarios.

Más que una actividad deportiva, la caminata se convirtió en una celebración de la vida y un espacio para acompañar a quienes enfrentan el cáncer, así como para recordar a quienes perdieron la batalla.

Patricia Méndez Chiari, directora ejecutiva de Fundacáncer, destacó que la participación de los panameños demuestra que la caminata ya forma parte de una tradición nacional.

“Todos tenemos esa persona por la que caminar, esa persona a la que acompañar o esa persona que recordar”, expresó.

Durante la jornada también se reiteró la importancia de la prevención y la detección temprana del cáncer, además del acompañamiento emocional y familiar durante el proceso de tratamiento.

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Fernando Motta, presidente de la Junta Directiva de Fundacáncer, resaltó que mantener una actitud positiva, seguir las indicaciones médicas y contar con el respaldo de familiares y amigos puede ser fundamental para quienes atraviesan la enfermedad.

Sobrevivientes convierten sus historias en mensajes de esperanza

Entre los participantes estuvo Marixa Carvajal, sobreviviente de cáncer, quien destacó la importancia de mantenerse activos y participar en espacios que fortalezcan la solidaridad.

Para Marilisa Him, quien actualmente enfrenta la enfermedad, la caminata representa la fuerza de toda una red de apoyo.

No solamente estás viendo a la gente que está luchando como yo o a la gente que ya está en revisión, a la gente que ya salió, sino que estás viendo toda la red de apoyo entre amistades y familia”, relató.

La participante también compartió parte de su experiencia y llamó a las personas a consultar al médico y no sustituir la atención médica por remedios caseros. En su caso, explicó que una mutación genética estuvo relacionada con su diagnóstico y que conocer los antecedentes familiares puede ayudar a identificar riesgos.

“Por favor, vayan al médico. No tengan creyendo en juguitos, no tengan creyendo en tesitos. La medicina es lo más importante”, enfatizó.

La caminata también tuvo historias de personas que participaron por familiares que enfrentan la enfermedad. Marixa Carvajal, por ejemplo, aseguró que caminó por su hija “Cacuquita” y que mantiene la esperanza y la oración por su recuperación.

Este año, los fondos recaudados durante la actividad serán destinados a la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Oncológico Nacional (ION) para contribuir a la adquisición de equipos de ventilación mecánica de alta tecnología.