'Caso New Business muestra el por qué Panamá está en listas discriminatorias'

Ciudad de Panamá, Panamá/El caso New Business cuya audiencia concluyó el pasado viernes 2 de junio y que le permitió a la ciudadanía conocer los detalles de un sistema en el que presuntamente se blanqueó dinero para la compra de un medio de comunicación, demuestra el por qué Panamá está en listas discriminatorias, destacó, el columnista y analista político, Rodrigo Noriega.

De acuerdo a Noriega, entre noviembre y diciembre de 2010 se movieron $43 millones de dólares a una cuenta bancaria de una sociedad anónima que estaba sobregirada y fueron fondos de distintas empresas concesionarias al Estado y “que casualidad” que aportaron a la compra del medio, pero no recibieron acciones a cambio.

“Se logró probar que después estas empresas fueron resarcidas con fondos públicos, con adelantos o contratos”, dijo.

Detalló que bancos y distintas firmas de abogados importantes del país participaron directamente e indirectamente de ello.

A juicio del columnista, durante el desarrollo de este caso se probó la compra del medio, por la empresa The Panama América Halding Company (TPAHAC) y que esta a su vez fue financiada por la Sociedad Anónima Canasta New Business y que los fondos que llegaron a New Business venían de empresas contratistas del Estado, que luego fueron repagadas con adelantos de contratos públicos, sobreprecios o adendas.

Ante esto, Noriega destacó que se comprobó el blanqueo de capitales y ante esto, añade, es que la jueza decida si hay suficientes pruebas para identificar al beneficiario final de estas transacciones.

Primarias de Realizando Metas e impacto legal

Por otro lado, hubo una combinación de factores para que se diera la poca participación durante las elecciones primarias del partido Realizando Metas, no solo el impacto legal.

“O los adherentes no están comprometidos con la causa del partido, no fueron movilizados o simplemente ya descartan que el expresidente pueda ser candidato”, añadió.