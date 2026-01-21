Celebran 353 años del traslado de Panamá La Vieja al Casco Antiguo

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá celebró este 21 de enero el 353 aniversario del traslado de la ciudad desde Panamá La Vieja al actual Casco Antiguo, un hecho histórico que marcó el inicio de una nueva etapa para el país tras la destrucción de la primera ciudad por el ataque del pirata Henry Morgan en 1671.

El acto cívico reunió a autoridades, representantes de la sociedad civil, fundaciones culturales y ciudadanos, en una jornada dedicada a resaltar la resiliencia del pueblo panameño y la importancia de preservar su patrimonio histórico.

La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, destacó que esta conmemoración reconoce el valor histórico de ambos sitios, Panamá La Vieja y el Casco Antiguo, como pilares de la identidad nacional.

“Celebramos este acto cívico del traslado de la ciudad de Panamá La Vieja al Casco Antiguo, dándole lugar a ambos sitios, porque si bien Panamá La Vieja quedó destruida, hoy por hoy está de pie gracias al trabajo del Patronato de Panamá La Vieja”, expresó la ministra.

Herrera recordó que hace 30 años se tomó la decisión de crear el Patronato de Panamá La Vieja, lo que ha permitido conservar y proteger las ruinas del primer asentamiento español en la costa del Pacífico americano, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco.

Un nuevo comienzo: el Casco Antiguo

Tras el ataque de 1671, la ciudad fue trasladada aproximadamente ocho kilómetros al oeste, a una península más fácil de defender, dando origen a lo que hoy se conoce como el Casco Antiguo o Casco Viejo, fundado en 1673.

Este nuevo asentamiento se convirtió en el centro político, económico y religioso de la ciudad, y con el paso de los siglos ha sido testigo de procesos clave como la época colonial, la independencia y la vida republicana. Al igual que Panamá La Vieja, el Casco Antiguo también ostenta la categoría de Patrimonio de la Humanidad, por su valor arquitectónico y cultural.

“Ese traslado fue un momento difícil, pero también un momento de resiliencia que dio pie a lo que hoy es el Casco Antiguo de Panamá, un lugar de encuentro, de comercio y de intercambio cultural”, señaló la ministra.

Memoria, cultura y tejido social

Durante su intervención, Herrera subrayó que la conmemoración no solo recuerda un hecho histórico, sino también las condiciones sociales y sanitarias que enfrentó la población de la época, así como la necesidad de reparar el tejido social, reconociendo los derechos culturales como derechos humanos.

“Fue un momento en el que la salud y la vida de la población estuvieron en juego. Hoy recordamos ese acto de valentía y agradecemos a quienes hicieron posible que Panamá siguiera adelante”, afirmó.

La ministra también resaltó la participación conjunta del Estado, la sociedad civil y la empresa privada, destacando que la preservación del patrimonio histórico es una responsabilidad compartida que debe mantenerse para las futuras generaciones.

Los actos conmemorativos reafirman el compromiso del país con la protección de su memoria histórica, representada en Panamá La Vieja como símbolo del origen y en el Casco Antiguo como testimonio de la reconstrucción y permanencia de la ciudad de Panamá a lo largo de más de tres siglos.

Con información de Luis De Jesús Mendoza