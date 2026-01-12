Centro de Especialidades Agropecuarias iniciará clases en abril con 100 becarios en Ciudad del Saber

Las autoridades adelantaron que, una vez consolidado el proyecto en Ciudad del Saber, se evaluará su expansión a otras provincias, entre ellas Chiriquí y Darién, consideradas estratégicas para el desarrollo agropecuario nacional.

El Centro de Especialidades Agropecuarias comenzará a impartir clases en abril próximo, con el objetivo de formar técnicos agropecuarios y fortalecer el relevo generacional del sector productivo del país. Así se informó este lunes, tras la primera reunión de la junta directiva de este nuevo centro de formación.

El programa estará dirigido a jóvenes egresados de bachilleratos agropecuarios y de ciencias, y funcionará en la Ciudad del Saber, en la ciudad de Panamá. En esta primera fase, 100 estudiantes serán beneficiados con becas completas, que incluyen alojamiento, alimentación y formación académica, en un esquema de dedicación exclusiva.

De acuerdo con las autoridades, el centro ofrecerá una carrera técnica de ciclo corto, con una duración de dos años, enfocada en áreas clave del sector agropecuario. Hasta el momento, más de 400 jóvenes se han inscrito, lo que evidencia el interés por este tipo de formación especializada.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, destacó la importancia de recuperar y fortalecer el sector agropecuario, al tiempo que subrayó la necesidad de formar más técnicos, no solo en el agro, sino también en áreas como electricidad, plomería y oficios técnicos, como parte de una visión integral del sistema educativo.

Como parte del diseño académico, el Gobierno ha contado con la asesoría de organismos internacionales, entre ellos el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con el fin de desarrollar un pensum alineado a las necesidades reales del sector productivo.

El centro también se articula con el Consejo Consultivo del Sector Agropecuario, que se reúne de forma bimestral y participa en los gabinetes que se realizan en las distintas provincias del país, permitiendo recoger las inquietudes y experiencias de los productores locales.

Las autoridades adelantaron que, una vez consolidado el proyecto en Ciudad del Saber, se evaluará su expansión a otras provincias, entre ellas Chiriquí y Darién, consideradas estratégicas para el desarrollo agropecuario nacional.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca impulsar la formación técnica, mejorar la empleabilidad juvenil y fortalecer la seguridad alimentaria del país.

