Cerro Canajagua queda bajo un nuevo esquema de protección para fortalecer su conservación

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) oficializó el establecimiento de los límites y la categoría de manejo del área protegida Cerro Canajagua, ubicada en la provincia de Los Santos, mediante una resolución publicada este lunes en la Gaceta Oficial No. 30,571.

La medida busca fortalecer la protección de este importante ecosistema y definir el marco legal para su administración, conservación y uso sostenible.

De acuerdo con la resolución, la decisión se fundamenta en la Constitución Política, la Ley General de Ambiente, la normativa que creó el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) y los compromisos internacionales asumidos por Panamá en materia de conservación de la biodiversidad.

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Entre los argumentos expuestos por MiAmbiente se destaca la obligación del Estado de promover el desarrollo sostenible, prevenir la contaminación ambiental, proteger los recursos naturales y garantizar la conservación de los ecosistemas para las futuras generaciones.

Con esta resolución, el Gobierno establece oficialmente la delimitación del área protegida y su categoría de manejo, lo que permitirá orientar las acciones de conservación, vigilancia y gestión ambiental en el Cerro Canajagua, una zona de importancia ecológica para la provincia de Los Santos.