Meduca suspende clases este martes 21 de julio en la región de Ñö Kribo por fuertes lluvias

La entidad indicó que mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y que informará oportunamente cualquier disposición relacionada con la reanudación de las actividades escolares.

El Ministerio de Educación (Meduca) informó la suspensión de clases para este martes 21 de julio en todos los centros educativos de la región de Ñö Kribo, en la Comarca Ngäbe Buglé, como medida preventiva ante las intensas lluvias que afectan el área.

A través de un comunicado, la Dirección Regional de Educación de la Comarca Ngäbe Buglé explicó que la decisión responde a los informes de los estamentos de emergencia y al monitoreo constante de las condiciones climáticas.

Según la entidad, durante las últimas horas se han registrado fuertes precipitaciones tanto en la zona de la cordillera como en el área costera, lo que ha provocado el aumento del caudal de ríos y quebradas, la saturación de los suelos y otras situaciones que representan un riesgo para el traslado seguro de estudiantes, docentes y personal administrativo.

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Meduca exhortó a la comunidad educativa a mantenerse informada a través de los canales oficiales de la institución, así como de Sinaproc, Imhpa y las autoridades competentes, además de seguir las recomendaciones emitidas por los organismos de emergencia.

La entidad indicó que mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y que informará oportunamente cualquier disposición relacionada con la reanudación de las actividades escolares.