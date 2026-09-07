Chiriquí | Autoridades de Salud piden reforzar medidas de bioseguridad ante aumento de cuadros respiratorios

Entre las principales recomendaciones se encuentran el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla y acudir a un centro de salud cuando se presenten síntomas respiratorios persistentes o recurrentes.

Chiriquí/El director de Salud de la provincia de Chiriquí, Santiago de Roux, hizo un llamado a la población a extremar las medidas de bioseguridad ante el incremento de cuadros respiratorios que se registra principalmente en menores de edad y adultos mayores que acuden a unidades médicas y servicios de urgencias de la provincia.

De Roux explicó que este comportamiento suele presentarse anualmente, sin embargo, insistió en la importancia de mantener las medidas de prevención para reducir la propagación de las enfermedades respiratorias y evitar una mayor presión sobre los servicios de salud.

Entre las principales recomendaciones se encuentran el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla y acudir a un centro de salud cuando se presenten síntomas respiratorios persistentes o recurrentes.

Asimismo, exhortó a las personas con síntomas de resfriado a evitar las aglomeraciones y el contacto cercano con otras personas, como una medida para disminuir el riesgo de contagio.

“Nuestra principal preocupación es que las personas asistan a las unidades sanitarias, puedan atenderse y mantengan estas medidas de bioseguridad para evitar una propagación más fuerte de estas enfermedades respiratorias”, señaló De Roux.

El funcionario también confirmó que se han detectado casos de virus sincitial respiratorio (VSR) en niños en la provincia, aunque aseguró que representan una proporción menor dentro de los cuadros registrados.

De Roux reiteró que medidas como el lavado constante de manos y el uso de mascarillas pueden contribuir a reducir la incidencia de estos virus y prevenir la saturación de las unidades de urgencias.

El virus sincitial respiratorio es una infección común que afecta los pulmones y las vías respiratorias. Puede provocar síntomas similares a los de un resfriado, aunque representa un mayor riesgo de complicaciones en bebés y adultos mayores.

Las autoridades sanitarias recomiendan mantener las medidas de prevención, especialmente entre los grupos más vulnerables, y buscar atención médica ante síntomas que se agraven o persistan.

Con información de Demetrio Ábrego