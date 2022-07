Cierre de la vía Interamericana podría aumentar la inflación

Ciudad de Panamá/Las pérdidas generadas por los cierres de la vía Interamericana durante dos semanas y media podrían sumar los mil millones de dólares, si se toma en cuenta lo reportado por los diferentes gremios de los sectores económicos del país, así lo ha dicho el economista Luis Morán.

Según Morán, esto representa del 0.8 al 1 % del Producto Interno Bruto del país, lo que es una cifra bastante alta, provocando un retroceso en términos de recuperación. Considera que es importante identificar los temas de fondo para poderlos discutir en la mesa de diálogo y que se sienten las bases del crecimiento de Panamá para los próximos años.

Desde el 2010, cuando la deuda pública rondaba los 11 mil millones de dólares, hasta el momento, la deuda pública ha aumentado 16 mil millones de dólares, debido a que hay un plan económico a muy corto plazo, por lo que hay que investigar y analizar los datos y sectores para establecer las políticas a largo plazo.

Resaltó que en los últimos años más de 2,000 productores han salido de la actividad, algunas actividades agropecuarias han disminuido su producción como el sacrificio de ganado, la carne vacuna y de pollo que han aumentado su en la canasta básica familiar, por lo que la solución no puede ser corta.

Sobre la medida de control de precios que son a corto plazo no ayudan, por lo que hay que analizar el problema, ver la magnitud y establecer las políticas a largo plazo, no solo en el agro sino en otros temas.

Morán señaló que las políticas públicas que se están definiendo ahora y están haciendo los países es apoyar el sector agropecuario para incrementar la competencia, porque entre mayor competencia menores precios y se beneficia al consumidor.

Aseguró que, con la prohibición del paso del convoy humanitario, la inflación se pudo haber incrementado en 1 o 2 %, o sea, que una familia que va a ir a comprar al supermercado se verá afectado.

Mientras que sobre el tema de las planillas del Estado y el porcentaje para la educación son estructurales que requerirán políticas a largo plazo, acción y compromiso de todas las partes.

“Que hoy se pierdan mil millones de dólares en esta situación es grave, si me preguntaras si se pueden compensar, la respuesta es que no, porque la situación económica del país no puede compensar esos mil millones de dólares”, expresó.

Morán indicó que hay que tener mucho cuidado con las decisiones que se van a tomar de hoy en adelante porque la idea es salir de la crisis, no incrementarla ni quedarnos sumergida en ella, haciendo hincapié en que los subsidios que antes representaban 400 millones de dólares, hoy representan 2,300 millones de dólares, eso es como si se construyera una línea de metro adicional.

Dicho esto, reiteró la importancia de que los subsidios sean temporales, con un objetivo y una meta concreta para poder lograr mejorar capacidades y que ese sector posteriormente pueda por sí solo.