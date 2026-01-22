Ciiecyt realiza su primera asamblea general y refuerza su gobernanza

Ciudad de Panamá, Panamá/El Centro de Investigación e Innovación Educativa, Ciencia y Tecnología (Ciiecyt) realizó la primera reunión de su asamblea general, un hito de gobernanza que consolida su rol como plataforma de articulación entre academia, sector productivo, sociedad civil y Estado para convertir evidencia en soluciones aplicables a las prioridades de Panamá.

Durante la jornada, se actualizó la conformación de la Junta Directiva, que queda integrada por Suzanne Sáez, gerente educativa y rectora a. i. del ITSE; Gabriel Diez, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep); Adolfo Fábrega, de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental; Tulio Ramírez, del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), y Raúl Montenegro, presidente del Sindicato de Industriales.

Como parte de la agenda, la asamblea general aprobó la incorporación de nuevos miembros institucionales, fortaleciendo el alcance y la capacidad de colaboración del Ciiecyt.

Al respecto, se integró la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt), la Fundación Universitaria Iberoamericana (Funiber), Fundación Ciudad del Saber, el Centro Internacional para el Desarrollo Sostenible (Cides) y la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA).

Estas instituciones se suman a los socios fundadores: London & Regional, Aeropuerto Internacional de Tocumen, Ampyme, Centro Nacional de Metrología de Panamá (Cenamep) y el Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional (Cospae).

Al confirmar la participación de la UMIP, Víctor Luna, Rector de la institución, señaló que “cuando aceptamos la invitación para ser miembros de la Asamblea General del Ciiecyt, dimos un gran sí por esta oportunidad que significa satisfacer las necesidades que tiene el país en empleo, innovación, investigación y la creación de oportunidades para los panameños. Desde la Universidad Marítima estamos comprometidos en aportar al Ciiecyt con nuestros conocimientos y experiencia para lograr sus objetivos”.

Por su parte, la vicepresidenta de Recursos Humanos del Aeropuerto Internacional de Tocumen, Verónica Gómez, indicó que su incorporación a la Asamblea General abre un espacio para fortalecer capacidades y explorar vías de colaboración. “Esto nos va a permitir potenciar y cultivar nuevas capacidades, y conocer cómo podemos colaborar considerando el ecosistema del aeropuerto, dándonos una nueva oportunidad para potenciarnos y crecer”, expresó.

Asimismo, en una decisión orientada a fortalecer la institucionalidad y el alcance estratégico del Centro, la Asamblea General aprobó la convocatoria internacional para ocupar el cargo de Director Ejecutivo del Ciiecyt, mediante un proceso competitivo que permita atraer talento con visión, experiencia y capacidades alineadas a la misión del Centro.

Con estas decisiones, el Ciiecyt inicia una etapa de consolidación enfocada en ampliar alianzas, robustecer su gobernanza y acelerar proyectos de investigación aplicada e innovación educativa, con resultados verificables y pertinencia nacional.