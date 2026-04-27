Clima en Panamá: Aguaceros y tormentas marcarán la tarde en varias regiones del país

Durante la mañana, se espera un cielo parcialmente nublado en gran parte del país, acompañado de chubascos aislados en el Golfo de Panamá, con posibilidad de desplazarse hacia zonas costeras.

Panamá/El territorio nacional experimentará una jornada marcada por condiciones variables, donde el calor del día dará paso a lluvias de distinta intensidad en varias regiones, de acuerdo con el informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

Durante la mañana, se espera un cielo parcialmente nublado en gran parte del país, acompañado de chubascos aislados en el Golfo de Panamá, con posibilidad de desplazarse hacia zonas costeras. En el Caribe, especialmente sobre las costas de Colón y Guna Yala, también podrían registrarse precipitaciones puntuales.

Para horas de la tarde, el incremento de las temperaturas favorecerá la formación de aguaceros sectorizados, algunos acompañados de actividad eléctrica, principalmente en las provincias de Chiriquí, Veraguas y áreas cercanas a la frontera con Darién. Estas lluvias tenderán a disiparse gradualmente, aunque en el resto del país no se descartan chubascos aislados de corta duración.

En la noche, el cielo se mantendrá entre parcialmente nublado y nublado, con bajas probabilidades de lluvias en tierra firme. Sin embargo, se prevén chubascos en zonas marino-costeras de Bocas del Toro, Chiriquí y el sur de Veraguas.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 21°C y 25°C, mientras que en áreas montañosas y la Cordillera Central descenderán hasta los 12°C. Durante el día, las máximas alcanzarán entre 31°C y 36.5°C, con valores menores en regiones elevadas.

En cuanto al viento, predominarán corrientes ligeras, con influencia del norte y noreste en el Caribe, y del sur y oeste-suroeste en el Pacífico, con velocidades que no superarán los 15 km/h.

Las condiciones marítimas se mantendrán estables, con oleajes moderados tanto en el Caribe como en el Pacífico. No obstante, los niveles de radiación ultravioleta se ubicarán entre altos y muy altos en todo el país, por lo que se recomienda precaución durante la exposición al sol.