Clima en Panamá: Se prevén aguaceros con tormentas en el centro y occidente del país durante la tarde

Exhortan a la ciudadanía a seguir las recomendaciones y normas del Sistema Nacional de Protección Civil ante estas condiciones meteorológicas.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) ha emitido su pronóstico del tiempo para este lunes, 29 de septiembre, con una alerta principal dirigida a la población por la presencia de aguaceros con tormentas que afectarán el centro y occidente del país durante la tarde.

Clima y temperaturas

Te puede interesar: Bad Bunny encabazará el show musical del Super Bowl

En horas de la mañana se espera un cielo nublado con lluvias iniciales en Bocas del Toro, la Comarca Ngäbe Buglé, Guna Yala y Colón Costa Abajo. El resto del Caribe panameño se mantendrá parcialmente nublado a nublado.

Mientras que en la tarde se prevén aguaceros con tormentas que se extenderán desde Bocas del Toro hasta Colón Costa Abajo, incluyendo la serranía de la Comarca Guna Yala. El resto de la vertiente caribeña experimentará aguaceros aislados. Durante la noche continuará el cielo nublado con lluvias intermitentes dispersas en toda la vertiente.

En la vertiente del Pacífico, la mañana estará nublada con lluvias en el Golfo y la Bahía de Panamá, Panamá Oeste, Panamá Este, el Golfo de Chiriquí, la provincia de Chiriquí, el sur de Veraguas, el sur de Azuero, Darién y la Comarca Emberá Wounaan. Las zonas restantes presentarán un cielo de parcial a totalmente nublado. Para la tarde se anticipan aguaceros con tormentas en Panamá Oeste y Coclé, así como en los sectores montañosos de Azuero, Veraguas, Chiriquí, Darién y la Comarca Emberá Wounaan. El resto de la vertiente del Pacífico tendrá aguaceros aislados.

En horas de la noche persistirán las lluvias intermitentes en el sector montañoso de Panamá Oeste, Coclé, el Golfo de Panamá, las costas de Azuero, Veraguas, Chiriquí y Panamá Este. El resto del Pacífico se mantendrá nublado.

Las temperaturas máximas en gran parte del país oscilarán entre 28 °C y 31 °C. En las áreas de montañas y la Cordillera Central, las temperaturas serán más frescas, llegando de 16 °C a 25 °C.

Vientos

En ambas vertientes, Caribe y Pacífico, se espera viento predominante desde el oeste y sur, con velocidades que variarán entre 15 y 30 km/h.

Condiciones marítimas y radiación UV

Para el litoral Caribe, se prevén olas de 0.3 a 0.8 metros de altura, con periodos de 9 y 10 segundos. En el litoral Pacífico, las olas serán más altas, de 0.8 a 1.4 metros, con periodos de 14 a 16 segundos.

El Imhpa advirtió sobre índices de radiación UV-B con un nivel de riesgo alto a muy alto (7 a 8 UV-B) en todo el país.

Te puede interesar: Puente más alto del mundo abre al tráfico en China

Exhortan a la ciudadanía a seguir las recomendaciones y normas del Sistema Nacional de Protección Civil ante estas condiciones meteorológicas.