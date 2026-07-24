Clima en Panamá: Fuertes lluvias y tormentas persistirán este viernes en el Caribe y Pacífico del país

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá prevé precipitaciones de moderadas a fuertes con actividad eléctrica en distintos puntos del país, especialmente durante la tarde y la noche.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las lluvias continuarán este viernes 24 de julio en gran parte del territorio nacional. El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) informó que se esperan aguaceros dispersos, tormentas eléctricas y lluvias de moderadas a fuertes, principalmente en sectores del Caribe y del Pacífico, por lo que mantiene un aviso de vigilancia.

De acuerdo con el pronóstico, las condiciones más inestables se presentarán desde la madrugada en la vertiente del Caribe, donde se prevén aguaceros dispersos con actividad eléctrica sobre el sector marítimo y lluvias aisladas en Colón, especialmente en el área de Costa Abajo. Durante la mañana, las precipitaciones se extenderán hacia Bocas del Toro y las costas de la comarca Ngäbe Buglé.

Para la tarde, el IMHPA pronostica lluvias entre aisladas y dispersas, con episodios de moderadas a fuertes acompañadas de tormentas eléctricas en Colón y la comarca Guna Yala. En el resto de la vertiente caribeña también se esperan aguaceros, principalmente sobre las zonas montañosas.

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En la vertiente del Pacífico, las precipitaciones iniciarán durante la madrugada y la mañana sobre el sector marítimo, el este de Panamá, las costas de Darién y Chiriquí. Sin embargo, será durante la tarde cuando aumente la intensidad de las lluvias, con aguaceros de moderados a fuertes y actividad eléctrica en Darién, Panamá y Panamá Oeste.

En las demás provincias del Pacífico también podrían registrarse lluvias fuertes de forma aislada, especialmente en áreas montañosas. Para la noche, el pronóstico indica aguaceros de moderados a fuertes en Coclé, Veraguas y Chiriquí, además de lluvias en Panamá y Panamá Oeste.

El Imhpa indicó que las temperaturas mínimas oscilarán entre 12 °C y 16 °C en la Cordillera Central y entre 20 °C y 24 °C en el resto del país. Las máximas estarán entre 18 °C y 22 °C en las zonas montañosas y entre 26 °C y 29 °C en el resto del territorio. En cuanto a los vientos, se esperan velocidades de hasta 25 kilómetros por hora en zonas marítimas y costeras, mientras que en tierra firme serán inferiores a 20 kilómetros por hora.

Las condiciones marítimas serán favorables, con oleajes de entre 0.7 y 1.3 metros en el Caribe y entre 0.3 y 1.3 metros en el Pacífico. Por otra parte, los índices máximos de radiación UV-B se ubicarán entre 3 y 8, con un nivel de riesgo que irá de moderado a muy alto, por lo que las autoridades recomiendan tomar medidas de protección durante los periodos de mayor exposición al sol.