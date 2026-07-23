Productores de plátano reportan pérdidas por lluvias en Bocas del Toro

Los productores señalan que estas afectaciones podrían generar afectaciones directas en los ingresos de las familias que dependen de esta actividad agrícola.

Bocas del Toro/Productores de plátano ubicados en el sector fronterizo de la provincia de Bocas del Toro reportan importantes pérdidas en sus cultivos como consecuencia de las fuertes lluvias y ráfagas de viento registradas durante los últimos días.

Aunque los niveles de algunos ríos han comenzado a disminuir, varias plantaciones continúan anegadas, situación que mantiene en riesgo la producción y podría generar afectaciones directas en los ingresos de las familias que dependen de esta actividad agrícola.

🔗Puedes leer: Persisten las lluvias en Bocas del Toro y autoridades alertan por crecida de ríos

“Hay pérdidas porque existen áreas bajas donde el río demora mucho tiempo en bajar. Si la plantación permanece bajo el agua, se muere”, explicó el productor Carlos Serracín.

Los agricultores ubicados cerca del río Sixaola también manifestaron su preocupación por las lluvias que continúan registrándose en Costa Rica, debido a que podrían provocar un nuevo aumento del caudal y agravar las afectaciones en los cultivos de la zona fronteriza.

Los productores se mantienen atentos al comportamiento de los ríos y esperan que las condiciones climáticas mejoren para poder evaluar con mayor precisión el alcance de las pérdidas.

Con información de Luis Palacios