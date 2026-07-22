Persisten las lluvias en Bocas del Toro y autoridades alertan por crecida de ríos

Ante estas condiciones, se pidió a las personas que viven cerca de los afluentes evitar utilizarlos para bañarse o lavar ropa, debido al riesgo de que se produzcan cabezas de agua repentinas.

Bocas del Toro/Las lluvias continúan afectando las zonas montañosas de Bocas del Toro, mientras las autoridades de emergencia mantienen la vigilancia ante el incremento de varios ríos y quebradas en los distritos de Changuinola y Almirante.

Ante estas condiciones, se pidió a las personas que viven cerca de los afluentes evitar utilizarlos para bañarse o lavar ropa, debido al riesgo de que se produzcan cabezas de agua repentinas.

Los organismos de emergencia advirtieron que, aunque en algunas comunidades no se registren lluvias intensas, las precipitaciones en las partes altas pueden provocar aumentos súbitos en el nivel de los ríos y representar un peligro para la población.

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Además, varias áreas permanecen sin servicio de agua potable debido a los daños ocasionados en las tuberías. Las autoridades coordinan la distribución de agua para atender a las familias afectadas, mientras se realizan las evaluaciones y reparaciones necesarias.

Los monitoreos continuarán mientras persistan las lluvias y los afluentes mantengan niveles elevados. También se recomendó a la ciudadanía mantenerse informada mediante los canales oficiales y evitar acercarse a ríos y quebradas.

Con información de Luis Palacios