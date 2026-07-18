Lluvias dejan 222 viviendas afectadas y mantienen bajo vigilancia a varios ríos en Bocas del Toro

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que mantiene vigilancia constante en los ríos Sixaola, Changuinola y Teribe, entre otros afluentes, debido al incremento de los niveles de agua.

Bocas del Toro/Las fuertes lluvias continúan generando afectaciones en distintos puntos de la provincia de Bocas del Toro, donde las autoridades mantienen el monitoreo de los principales ríos y comunidades consideradas vulnerables ante posibles inundaciones.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que mantiene vigilancia constante en los ríos Sixaola, Changuinola y Teribe, entre otros afluentes, debido al incremento de los niveles de agua.

Personal de la institución, en conjunto con unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, realiza recorridos para verificar el comportamiento de los ríos y alertar a la población ante cualquier cambio que pueda representar un riesgo.

La comunidad es considerada de alto riesgo y ha sido atendida en ocasiones anteriores por situaciones relacionadas con el aumento de los niveles de agua. En medio de las lluvias, cuatro menores de edad fueron auxiliados el jueves en el área del río Oeste cuando regresaban de la escuela.

De acuerdo con el reporte de Sinaproc, los niños necesitaban cruzar hacia la otra orilla y fueron asistidos por el personal de respuesta. Ante este tipo de situaciones, las autoridades reiteraron el llamado a no cruzar ríos ni quebradas durante periodos de fuertes lluvias.

El riesgo aumenta en las zonas montañosas, donde pueden registrarse crecidas repentinas o cabezas de agua. También se pidió mantener especial vigilancia sobre los niños y adultos mayores.

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El distrito de Almirante concentra parte de las principales afectaciones reportadas hasta el momento. Según el balance preliminar de las autoridades, 222 viviendas han resultado afectadas y 317 personas han sido impactadas por las inundaciones.

Además, se reportan cinco caídas de árboles y dos deslizamientos de tierra. Las autoridades mantienen especial vigilancia sobre los ríos Oeste, Valle Rico y San San, debido al aumento de sus caudales.

Mientras continúan los recorridos y las evaluaciones junto al Ministerio de Obras Públicas, el Cuerpo de Bomberos y otras instituciones de respuesta, los centros de operaciones han iniciado la entrega de ayuda humanitaria a las familias afectadas.

La provincia de Bocas del Toro se mantiene bajo alerta amarilla y las autoridades evalúan la habilitación de albergues en las zonas más vulnerables, en caso de que las lluvias continúen y sea necesario evacuar a familias. Sin embargo, también se analizan alternativas para brindar asistencia directamente en las viviendas y evitar concentraciones en centros escolares, debido a que algunas comunidades dependen de estas instalaciones.

Los equipos de respuesta continúan desplazándose por distintos puntos de la provincia donde se han identificado sectores con condiciones críticas. Las autoridades reiteraron a la población el llamado a no cruzar ríos, quebradas o áreas inundadas y a mantenerse atenta a los comunicados oficiales ante la evolución de las condiciones meteorológicas.

Con información de Luis Alberto Palacios