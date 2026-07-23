Lluvias, pendientes y velocidad: los riesgos del tramo entre Veraguas y Chiriquí

De acuerdo con registros del Cuerpo de Bomberos, durante 2026 se han atendido 19 accidentes de tránsito en este mismo sector.

El tramo más occidental de la vía Interamericana, entre las provincias de Veraguas y Chiriquí, continúa siendo considerado uno de los puntos más peligrosos para los conductores, debido a la frecuencia de accidentes de tránsito registrados en la zona.

Recientemente, un vehículo articulado cayó por un barranco y posteriormente se incendió, provocando la muerte del conductor. El hecho activó la respuesta de organismos de seguridad y emergencia de ambas provincias.

De acuerdo con registros del Cuerpo de Bomberos, durante 2026 se han atendido 19 accidentes de tránsito en este mismo sector. Dos de estos casos involucraron equipos pesados que terminaron incendiándose.

Ante esta situación, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) evalúa reforzar las medidas de prevención en los puntos más críticos.

“Vamos a identificar las áreas donde ya hemos marcado algunos siniestros con víctimas, para quizá resaltar la señalización horizontal y vertical y que las personas sean conscientes de que transitan por un tramo peligroso”, explicó Juan Guevara, director de la Attt en Veraguas.

Conductores y bomberos enfrentan riesgos

El peligro no solo afecta a quienes circulan por la carretera y a los residentes de las comunidades cercanas. Los bomberos también exponen sus vidas durante la atención de accidentes, especialmente cuando se trata de vehículos pesados, cisternas o unidades que transportan materiales inflamables.

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Entre los factores que aumentan el riesgo en esta vía se encuentran el tránsito constante de camiones articulados y cisternas, las curvas y pendientes pronunciadas, las lluvias frecuentes, el pavimento resbaladizo y el exceso de velocidad.

Aunque no existe una estadística oficial desglosada por tramo, las autoridades señalan que una alta cantidad de accidentes se concentra entre San Lorenzo y El Viguí, en el límite entre Veraguas y Chiriquí.

También se reportan siniestros con frecuencia en los accesos y salidas de ciudades ubicadas en los distritos de David, Bugaba, Boquerón, Dolega y Gualaca.

José Jaramillo, de Operaciones del Tránsito, advirtió que algunos conductores circulan a velocidades poco prudentes, incluso bajo condiciones climáticas adversas.

“Se desplazan a velocidades no razonables, sobre todo cuando están cayendo fuertes lluvias. Nos llama la atención que en muchos de estos casos estén involucrados vehículos articulados”, señaló.

Jaramillo agregó que el cansancio también ha sido identificado como una posible causa en algunos accidentes, por lo que recomendó a los conductores detenerse cada dos horas para descansar.

Chiriquí suma 37 víctimas fatales

Chiriquí se mantiene entre las provincias con mayor incidencia de accidentes de tránsito. En lo que va de 2026, 37 personas murieron en siniestros viales y se han contabilizado más de 7 mil accidentes.

Las autoridades reiteraron el llamado a respetar los límites de velocidad, mantener los vehículos en buenas condiciones y extremar las precauciones al conducir bajo lluvia o en tramos con curvas y pendientes pronunciadas.

Con información de Ney Castillo y Demetrio Ábrego