Comunidad de Portobelo en Colón temen colapso de puente vehicular; Mop lo intervendrá a partir de este lunes

Los habitantes afirman que desde hace más de 20 años han solicitado una solución definitiva para el puente, sin obtener una respuesta concreta.

Los residentes de la comunidad de Guanche, en el distrito de Portobelo, provincia de Colón, manifestaron su preocupación por el avanzado deterioro del puente vehicular que conecta la zona y advirtieron que la estructura podría colapsar, dejando incomunicadas a varias comunidades de la Costa Arriba.

Los moradores aseguran que las bases del puente presentan graves rajaduras, situación que se ha agravado con el paso de los años debido a las fuertes crecidas del río durante la temporada lluviosa.

Según relataron, en julio de 2022 una inundación de gran magnitud afectó la comunidad y debilitó aún más las columnas del puente, luego de que la corriente arrastrara árboles de gran tamaño que impactaron contra la estructura.

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"Las columnas ya estaban deterioradas, pero esa creciente arrastró árboles enormes de la montaña y eso terminó de agrietarlas. Desde entonces hemos venido dando la voz de alerta", señaló una residente.

Los habitantes afirman que desde hace más de 20 años han solicitado una solución definitiva para el puente, sin obtener una respuesta concreta.

Indicaron que hace aproximadamente dos años personal del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y otras instituciones realizó inspecciones y mediciones en el lugar, pero hasta la fecha no se han iniciado trabajos de reparación.

Los residentes hicieron un llamado urgente a las autoridades para intervenir la estructura antes de que ocurra una tragedia.

Advirtieron que, de colapsar el puente, las comunidades de la Costa Arriba de Colón quedarían incomunicadas, afectando la movilidad de cientos de personas que dependen de esta vía para trasladarse a centros de salud, escuelas y otras actividades cotidianas.

El gobierno informó que, como parte del monitoreo permanente que realiza a la infraestructura vial, el Ministerio de Obras Públicas, a través de su equipo técnico especializado, efectuó una evaluación de este puente, y para garantizar la seguridad de los vehículos y personas que transitan en esta área, se determinó efectuar trabajos de rehabilitación el próximo lunes 27 de julio.

En coordinación con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), se implementará el cierre temporal del carril izquierdo en dirección hacia Costa Arriba de Colón por un período estimado de 30 días, mientras se ejecutan las labores de rehabilitación.

Información de Néstor Delgado