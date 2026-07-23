Detenciones de buques panameños en puertos de China bajan de 140 a 16

La disminución se produce tras conversaciones entre autoridades panameñas y chinas, en medio de las negociaciones para renovar el Acuerdo de Transporte Marítimo entre ambos países.

Ciudad de Panamá/Las detenciones de barcos con bandera panameña en puertos de China registraron una reducción significativa durante julio, al pasar de 140 casos reportados en mayo a 16 en el mes en curso, según datos divulgados por el Gobierno de Panamá.

La disminución se produce tras conversaciones entre autoridades panameñas y chinas, en medio de las negociaciones para renovar el Acuerdo de Transporte Marítimo entre ambos países.

De acuerdo con estadísticas del Tokyo MOU, el porcentaje de inspecciones que terminaron en detención se ubicó en 10% durante julio. La cifra representa una baja frente a los niveles registrados en marzo, cuando alcanzó 21%; abril, con 35%; mayo, con 37%; y junio, con 25%, en puertos de China continental.

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Las autoridades panameñas señalaron que esta tendencia refleja una mejora en las condiciones de trato para los buques registrados bajo bandera nacional y una reducción en las inspecciones que culminan con la inmovilización de las embarcaciones.

En el marco de las conversaciones bilaterales, ambos gobiernos habrían alcanzado consensos para reformar el acuerdo marítimo vigente, con el objetivo de mantener una relación coordinada en materia portuaria y mercante, además de agilizar trámites y generar mayores ventajas operativas.

Panamá mantiene uno de los registros de marina mercante más grandes del mundo, por lo que la disminución de detenciones en puertos internacionales representa un elemento relevante para la competitividad y reputación de su flota.

El Gobierno indicó que continuará dando seguimiento a las estadísticas y a las negociaciones con China para consolidar la reducción de las detenciones y fortalecer la cooperación marítima entre ambos países.