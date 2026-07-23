Panamá queda fuera de la lista de los 60 países que enfrentarán nuevos aranceles de Estados Unidos

El acero es uno de los materiales que entró en la lista de nuevos aranceles / AFP

Panamá no figura entre los 60 países a los que Estados Unidos aplicará, a partir de este viernes, un arancel mínimo del 10% sobre sus exportaciones, como parte de la nueva política comercial impulsada por el presidente Donald Trump.

Las medidas fueron anunciadas por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y están dirigidas a países que, según las investigaciones de ese organismo, no aplican de forma efectiva prohibiciones a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.

La lista incluye a socios comerciales como Canadá, México, la Unión Europea, Taiwán y el Reino Unido, que enfrentarán un arancel del 10%, mientras que China, India, Japón y más de 40 economías estarán sujetas a un gravamen del 12,5%.

La exclusión de Panamá significa que las exportaciones panameñas no estarán sujetas a estos nuevos aranceles, al menos bajo las medidas anunciadas por la administración estadounidense.

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