Panamá queda fuera de la lista de los 60 países que enfrentarán nuevos aranceles de Estados Unidos

Panamá no figura entre los 60 países a los que Estados Unidos aplicará, a partir de este viernes, un arancel mínimo del 10% sobre sus exportaciones, como parte de la nueva política comercial impulsada por el presidente Donald Trump.

Las medidas fueron anunciadas por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y están dirigidas a países que, según las investigaciones de ese organismo, no aplican de forma efectiva prohibiciones a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.

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La lista incluye a socios comerciales como Canadá, México, la Unión Europea, Taiwán y el Reino Unido, que enfrentarán un arancel del 10%, mientras que China, India, Japón y más de 40 economías estarán sujetas a un gravamen del 12,5%.

La exclusión de Panamá significa que las exportaciones panameñas no estarán sujetas a estos nuevos aranceles, al menos bajo las medidas anunciadas por la administración estadounidense.