Clima en Panamá: Fuertes lluvias con tormentas eléctricas; podrían registrarse este viernes

Ciudad de Panamá, Panamá/Una atmósfera inestablemente condicionada por el fortalecimiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ), variaciones en los flujos de viento y sistemas de bajas presiones, tanto en el Pacífico como en el Caribe, generará un incremento de lluvias este viernes 28 de noviembre, informó el Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

La entidad aclaró que no se prevé la incursión de ningún sistema tropical en los próximos días, por lo que las condiciones previstas corresponden a la dinámica habitual de la temporada lluviosa.

Sobre el Caribe, durante la mañana se esperan cielos de dispersos a nublados, con lluvias intermitentes y episodios de aguaceros con actividad eléctrica sobre Guna Yala, Ngäbe Buglé, Colón, norte de Veraguas y Bocas del Toro. Para la tarde y noche, persistirán los cielos nublados y los aguaceros aislados de intensidad ligera a moderada en estas mismas regiones.

Para el Pacífico, el Imhpa destacó que, en horas de la mañana, se prevén cielos de dispersos a nublados, con lluvias aisladas y tormentas sobre sectores costeros y de cordillera en Panamá Este y Darién, así como en Panamá centro, norte y oeste; el Golfo de Panamá, sur de Azuero y Veraguas.

Durante la tarde y noche se anticipan nublados y aguaceros aislados, acompañados de actividad eléctrica en Panamá Norte, Centro, Oeste y Este, además de Coclé, Darién, Azuero, Veraguas, Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé. La institución también señaló que las temperaturas mínimas oscilarán entre 12°C y 25°C, mientras que las máximas se ubicarán entre 27°C y 31°C.

Sobre los vientos, la entidad indicó que, para el Caribe, predominarán del nor-noreste en la mañana, con velocidades de 18 a 37 km/h, cambiando a norte en horas de la tarde y noche, con velocidades de 12 a 31 km/h. En el Pacífico se mantendrán flujos del nor-noroeste, alcanzando entre 39 y 44 km/h en la mañana, y de 31 a 40 km/h por la tarde y noche.

En cuanto a las condiciones marítimas, en el Caribe se mantiene bajo advertencia por vientos, oleajes y corrientes de resaca, con olas cercanas a los 2.42 metros y periodos de 9 segundos.

En el Pacífico también rige advertencia por oleajes y mareas de resaca, con olas que alcanzarán aproximadamente 1.21 metros y periodos de 5 segundos. Por último, los índices de radiación UV-B se esperan entre moderados y muy altos durante la mañana y la tarde en ambas vertientes, por lo que se recomienda precaución.