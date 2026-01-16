Clima en Panamá: viernes con aguaceros dispersos en el Caribe y zonas del centro del país

De acuerdo con el boletín meteorológico, durante la mañana en la vertiente del Caribe se registrarán aguaceros dispersos, principalmente en la zona marítima, la provincia de Colón y el norte de Veraguas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Condiciones de aguaceros dispersos en la región central de la vertiente del Caribe y posibles chubascos aislados en la región Metropolitana, Panamá Oeste y Coclé se esperan para este viernes 16 de enero, según el más reciente informe del Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

De acuerdo con el boletín meteorológico, durante la mañana en la vertiente del Caribe se registrarán aguaceros dispersos, principalmente en la zona marítima, la provincia de Colón y el norte de Veraguas. Para horas de la tarde, se prevé la ocurrencia de aguaceros aislados en Colón, que podrían extenderse hasta la noche, incluyendo áreas de la comarca Guna Yala. En el resto de esta vertiente se esperan lluvias aisladas a lo largo del día.

En cuanto a la vertiente del Pacífico, el Imhpa informó que se mantendrán nublados ocasionales, con chubascos aislados en Panamá, Panamá Oeste y el norte de Coclé. Durante la tarde, también se podrían presentar aguaceros aislados en Darién y la península de Azuero, así como lluvias esporádicas en Chiriquí. El resto de la región registrará cielo parcialmente nublado con intervalos nubosos.

Te podría interesar:

Temperaturas y vientos

Respecto a las temperaturas, se prevé que las máximas oscilarán entre 20°C y 24°C en la Cordillera Central, mientras que en el occidente y centro del Caribe se ubicarán entre 26°C y 28°C. En el resto del país, las temperaturas podrían alcanzar entre 29°C y 32°C.

En cuanto a los vientos, se espera que predominen corrientes del Oeste al Noreste, con velocidades de hasta 30 km/h en sectores marítimos del Caribe, golfo de Panamá, Coclé y provincias centrales. En la vertiente del Caribe, Panamá y Panamá Oeste, las velocidades podrían alcanzar los 25 km/h. Para el resto del territorio, se pronostican vientos variables, con velocidades menores a 10 km/h, aunque en horas de la tarde y noche podrían registrarse intervalos del Suroeste al Oeste, con ráfagas de hasta 20 km/h en Chiriquí y el sur de Veraguas.

Además, no se descartan ráfagas de viento de hasta 55 km/h en la Cordillera Central, provincias centrales y Coclé.

Condiciones marítimas y radiación UV

Sobre las condiciones marítimas, el Imhpa indicó que en el mar Caribe se esperan olas entre 0.7 y 1.5 metros, con periodos de 4 a 8 segundos. En el océano Pacífico, el oleaje oscilará entre 0.4 y 1.4 metros, con periodos más largos de 10 a 15 segundos.

Finalmente, los índices máximos de radiación UV-B se ubicarán entre 04 y 09, lo que representa un nivel de riesgo moderado a muy alto en distintas regiones del país, por lo que se recomienda precaución ante la exposición prolongada al sol.