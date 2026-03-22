Clima en Panamá: Se prevén lluvias en el Caribe y cielo parcial nublado en el Pacífico este domingo

De acuerdo con el informe, durante la mañana se esperan lluvias intermitentes en varias provincias y comarcas del Caribe.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) informó que para este domingo 22 de marzo se prevén condiciones de cielo nublado con lluvias intermitentes en el Caribe panameño, mientras que en el Pacífico predominará un ambiente más estable con algunas precipitaciones aisladas.

De acuerdo con el informe, durante la mañana se esperan lluvias intermitentes en varias provincias y comarcas del Caribe. Para la tarde y el resto del día, estas condiciones persistirán principalmente desde Bocas del Toro hasta la Costa Abajo de Colón, mientras que en otras áreas de la vertiente caribeña no se anticipan eventos lluviosos significativos.

En el Pacífico, el pronóstico indica que en horas de la mañana podrían registrarse lluvias esporádicas en sectores del norte de Coclé y Panamá Oeste, mientras que el resto de la región mantendría condiciones estables, con cielo entre parcialmente nublado y despejado.

En la tarde, el ingreso de nubosidad desde el Caribe podría generar precipitaciones aisladas en provincias como Panamá, Panamá Oeste, Coclé y Chiriquí.

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En cuanto a las temperaturas, se prevén máximas entre 31 °C y 35 °C en el Pacífico, entre 30 °C y 33 °C en el Caribe, y entre 20 °C y 26 °C en áreas de la Cordillera Central.

Respecto a los vientos, el Imhpa indicó que en el Caribe predominarán corrientes del norte y noreste, con velocidades sostenidas de entre 15 y 45 km/h. En el Pacífico, los vientos serán variables, con velocidades de entre 15 y 35 km/h. No se descartan ráfagas que podrían alcanzar entre 50 y 60 km/h en zonas montañosas y marítimas.

Sobre las condiciones marítimas, en el litoral Caribe se estiman olas entre 1.20 y 1.50 metros de altura, con periodos de 7 a 8 segundos. En el Pacífico, las olas oscilarán entre 0.60 y 1.00 metro, con periodos de 12 a 14 segundos.

Finalmente, la entidad advirtió que los índices de radiación ultravioleta (UV-B) se mantendrán en niveles que van de moderados a extremos en todo el país, por lo que recomienda a la población tomar medidas de protección.