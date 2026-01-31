Clima en Panamá: Lluvias aisladas y altas temperaturas podrían registrarse en el país para este sábado

De acuerdo con el boletín meteorológico, en la vertiente del Caribe durante la mañana se esperan lluvias ocasionales y de corta duración en áreas montañosas y en el oriente de Guna Yala.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) informó que para este sábado 31 de enero se prevén aguaceros ocasionales en sectores del Caribe, mientras que en gran parte del país predominarán condiciones secas, calurosas y ventosas.

De acuerdo con el boletín meteorológico, en la vertiente del Caribe durante la mañana se esperan lluvias ocasionales y de corta duración en áreas montañosas y en el oriente de Guna Yala. Para horas de la tarde y el resto del día, las precipitaciones podrían presentarse nuevamente en el occidente y oriente de Guna Yala, mientras que el resto de la región no registraría eventos lluviosos de consideración.

En contraste, para la vertiente del Pacífico, el Imhpa indicó que en horas de la mañana se mantendrán condiciones estables, con cielo parcialmente nublado a despejado.

Sin embargo, durante la tarde podrían desarrollarse aguaceros fuertes en la provincia de Darién y la comarca Emberá Wounaan. En el resto del territorio se mantendrán condiciones secas, altas temperaturas y presencia de vientos, sin lluvias significativas.

En cuanto a las temperaturas, la entidad detalló que las máximas oscilarán entre 30°C y 34°C en el Pacífico, entre 28°C y 31°C en el Caribe, y entre 22°C y 25°C en la Cordillera Central.

Respecto al comportamiento de los vientos, se prevé que en el Caribe soplen con dirección norte, noroeste y noreste, con velocidades sostenidas de 25 a 35 kilómetros por hora. En el Pacífico, los vientos serán variables entre el noreste, noroeste y suroeste, con intensidades similares de 20 a 35 kilómetros por hora.

En el ámbito marítimo, el Imhpa indicó que en el litoral Caribe se esperan olas entre 1.2 y 1.8 metros de altura, con periodos de seis a siete segundos. Mientras que en el litoral Pacífico se prevén olas de entre 0.6 y 1.0 metro, con periodos de nueve a 14 segundos.

Además, el informe advierte que los índices máximos de radiación UV-B oscilarán entre niveles moderados y extremos (05 a 11+) en el país, por lo que se recomienda a la población tomar medidas de protección solar.