Clima en Panamá: ¡No olvide su paraguas! Lluvias y tormentas se extenderán este miércoles en gran parte del país

De acuerdo con el boletín meteorológico, durante la mañana se esperan incursiones nubosas desde el Caribe hacia las costas y tierra firme, acompañadas de lluvias intermitentes y episodios de aguaceros.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) pronosticó para este miércoles 22 de julio una jornada marcada por lluvias, aguaceros y tormentas en distintos puntos del territorio nacional, por lo que mantiene vigente un aviso de vigilancia ante las condiciones atmosféricas previstas.

De acuerdo con el boletín meteorológico, durante la mañana se esperan incursiones nubosas desde el Caribe hacia las costas y tierra firme, acompañadas de lluvias intermitentes y episodios de aguaceros.

En la vertiente del Pacífico también se prevén aguaceros con posibles tormentas sobre áreas marítimas, con probabilidad de que las precipitaciones se desplacen hacia las costas del sur de Veraguas, el sur de Azuero, Panamá Este y Darién.

Para la tarde, el Imhpa pronostica aguaceros acompañados de tormentas sobre Chiriquí, Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé, las provincias centrales y el oriente del país. En el resto del territorio nacional podrían registrarse aguaceros aislados, algunos de ellos de fuerte intensidad.

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Durante la noche continuarán las lluvias y aguaceros de intensidad variable. Los episodios más intensos podrían presentarse en Darién, Panamá Este, Colón, Veraguas, Tierras Altas de Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé.

Se pudo conocer que las temperaturas máximas oscilarán entre 28 °C y 30 °C en la vertiente del Pacífico, entre 27 °C y 29 °C en el Caribe y entre 20 °C y 23 °C en la Cordillera Central. En cuanto a los vientos, predominarán corrientes variables con componentes del noreste, noroeste y oeste, con velocidades sostenidas de entre 15 y 30 kilómetros por hora.

En el litoral Caribe se prevén olas de entre 1.60 y 2.22 metros de altura, con periodos de 9 a 10 segundos, por lo que el Imhpa mantiene un aviso de vigilancia para esta zona. Mientras tanto, en el litoral Pacífico las condiciones serán favorables para la navegación, con oleajes de entre 0.60 y 1.20 metros y periodos de 11 a 14 segundos.

El informe también señala que los índices máximos de radiación ultravioleta (UV-B) estarán entre las categorías moderada y muy alta, con valores estimados de 3 a 9, por lo que se recomienda tomar medidas de protección durante los periodos de mayor exposición al sol.