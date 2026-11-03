Clima en Panamá: Aguaceros muy fuertes con tormentas en varias partes del país

Se recomienda mantener las precauciones ante la posibilidad de crecidas de ríos, anegaciones y/o deslizamientos de tierra en algunos puntos del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronostica para este martes 3 de noviembre lluvias, aguaceros muy fuertes con tormentas en varias partes del país.

El tiempo

Vertiente del Caribe

Madrugada y mañana: Se prevén nublados con lluvias sobre zonas marítimas del Caribe con posible incursión hacia las costas de provincia de Bocas del Toro y norte de Comarca Ngäbe Buglé; el resto de la vertiente con cielo variable entre cielo parcialmente nublado e intervalos nublados.

Tarde-noche: Se prevén aguaceros fuertes, acompañados de tormentas en la Cordillera Central, provincia de Bocas del Toro, norte de la comarca Ngäbe Buglé y norte de Veraguas. Se recomienda mantener las precauciones ante la posibilidad de crecidas de ríos, anegaciones y/o deslizamientos de tierra; el resto de la vertiente, lluvias esporádicas.

Vertiente del Pacífico

Madrugada y mañana: Se prevén lluvias y aguaceros en zonas marítimas del golfo de Chiriquí, con posible desplazamiento hacia sectores de las provincias de Chiriquí y Veraguas, así como hacia la península de Azuero. Por otro lado, en el golfo de Panamá se esperan precipitaciones que podrían incursionar hacia sectores de la provincia de Panamá.

Tarde-noche: Se prevén fuertes aguaceros intensos con descargas eléctricas y posibles ráfagas de vientos, provincia de Chiriquí, Veraguas, península de Azuero y comarca de Ngäbe Buglé, posibilidad de crecidas de ríos, anegaciones y/o deslizamientos; el resto del país, lluvias esporádicas.

Temperaturas

Las temperaturas mínimas estarán entre 16°C y 20°C en la Cordillera Central; entre 23°C y 25°C en el resto del país. Las temperaturas máximas oscilarán de 29°C a 31°C en el Pacífico, Caribe de 27°C a 30°C y Cordillera Central de 20ºC a 25ºC.

Viento

Durante el transcurso del día, vientos de componente: oeste-noroeste y sur-suroeste en el Caribe, vientos sostenidos entre 10 a 25 Km/h. En el Pacífico, flujos de vientos: oeste-noroeste y sur-suroeste, con velocidades sostenidas de 10 a 30 Km/h.

Condiciones marítimas

En el litoral del Caribe: olas de 0.60 a 1.20 metros de altura con periodos de 06 a 07 segundos.

En litoral del Pacífico: olas de 0.80 a 1.20 metros de altura con periodos de 10 a 14 segundos.

Índices de radiación UV-B

Índices máximos altos a muy altos en el país (06 a 09+).