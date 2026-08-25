Clima en Panamá: Aguaceros fuertes y ráfagas de hasta 40 km/h se esperan este martes

Las lluvias de mayor intensidad se concentrarán en Panamá Este y Norte, el sur de Coclé, Herrera, Veraguas y las tierras bajas de Chiriquí. En el resto de la vertiente del Pacífico también existe probabilidad de aguaceros, principalmente en Darién.

Panamá/Aguaceros de moderados a muy fuertes, acompañados de actividad eléctrica y ráfagas de viento, se esperan durante la tarde de este martes en varias regiones de Panamá, según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

Las lluvias de mayor intensidad se concentrarán en Panamá Este y Norte, el sur de Coclé, Herrera, Veraguas y las tierras bajas de Chiriquí. En el resto de la vertiente del Pacífico también existe probabilidad de aguaceros, principalmente en Darién.

Durante la noche se mantendrán los aguaceros de moderados a fuertes en sectores de Darién, el sur de Veraguas, áreas marítimas y el golfo de Panamá.

En el Caribe se pronostican lluvias y chubascos de ligeros a moderados durante la mañana, desde las costas de Bocas del Toro hasta Colón, sin descartarse tormentas eléctricas.

Para la tarde se esperan lluvias moderadas en sectores del oeste de Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y Colón. En horas de la noche podrían registrarse aguaceros de intensidad variable y actividad eléctrica en las costas de Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé.

Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 40 km/h durante las tormentas. Las temperaturas máximas oscilarán entre 31 °C y 35 °C, con los valores más elevados en las provincias centrales y el Pacífico oriental.

En ambos litorales se prevén condiciones marítimas normales. Los índices de radiación ultravioleta serán bajos en Los Santos y de moderados a altos en el resto del país.