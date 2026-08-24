Presidenta de la Asamblea Nacional niega existencia de 'botella' tras denuncia de registro laboral falso

El caso será investigado tanto por el Ministerio Público como por la CSS, que ha señalado que adelanta verificaciones sobre este tipo de inconsistencias, denunciadas por múltiples ciudadanos al revisar el estatus de sus cuotas.

El tema de las botellas en la Asamblea Nacional fue abordado durante el periodo de incidencia, luego de que varios diputados, principalmente de la bancada de Vamos, cuestionaran su existencia, una denuncia que, según señalaron, no es nueva.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda, trajo a colación un expediente del 2023, correspondiente a la administración del entonces presidente del órgano legislativo, Jaime Vargas, y afirmó que se trata de un error de la Caja de Seguro Social, reportado desde aquel momento.

Según explicó Castañeda, el caso de la ciudadana Yulisa Morales, quien denunció la situación en Noticias AM de TVN Media, no corresponde a una botella dentro de la Asamblea Nacional.

Mientras que el diputado Roberto Zúñiga de Vamos, se refirió al caso indicando que "hubo un sinvergüenza que puso su nombre y cobró ese dinero que era de todos los panameños", afirmó.

Además, invitó a la ciudadanía a verificar su Caja Digital para evitar que se repitan estos casos y pidió que, de ocurrir, se acuda a la Asamblea Nacional para "desenmascarar" a los responsables de este tipo de prácticas.

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Por su parte, Castañeda cuestionó que los diputados "que deben defender la Asamblea" salgan a hablar de botellas, cuando, según dijo, existe un expediente desde 2023 que documenta un error de la CSS al publicar que la denunciante era funcionaria del órgano legislativo, algo que calificó de "totalmente falso".

La diputada mencionó también un comunicado de 2023, emitido por el entonces director Lau, en el que se aclaró que la ciudadana no era funcionaria ni botella de la Asamblea Nacional, aclaración que, según indicó, fue reiterada ese mismo día por el director actual. "Por ende, ese es un error que mandamos a investigar y no existe tal botella en la Asamblea", sentenció.

Pese a las explicaciones de la presidenta, la denuncia de la ciudadana, quien evidenció en su Caja Digital el registro de cuotas obrero-patronales durante 2023 provenientes de presuntos salarios de la Asamblea Nacional, será investigada tanto por el Ministerio Público como por la CSS, que ha señalado que adelanta verificaciones sobre este tipo de inconsistencias, denunciadas por múltiples ciudadanos al revisar el estatus de sus cuotas.

Información de Meredith Serracín