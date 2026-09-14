Dos exfuncionarios del Ifarhu son aprehendidos por presunto blanqueo en la operación Nova

La Fiscalía Anticorrupción ya había imputado a estas personas por el presunto delito de peculado. A partir de ese delito precedente se derivaron las diligencias por blanqueo de capitales ejecutadas mediante la Operación Nova .

Ciudad de Panamá, Panamá/Dos exfuncionarios del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) fueron aprehendidos este lunes durante la Operación Nova, desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación (PGN), con apoyo de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Los exfuncionarios son investigados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, relacionado con un caso de peculado que habría ocasionado un perjuicio económico de B/.145,265.80 a la Agencia Regional del Ifarhu en Panamá Este.

La Fiscalía Anticorrupción ya había imputado a estas personas por el presunto delito de peculado. A partir de ese delito precedente se derivaron las diligencias por blanqueo de capitales ejecutadas mediante la Operación Nova.

Con autorización de un juez de garantías, las diligencias se realizaron en el sector de Tocumen, donde fueron aprehendidos los dos exfuncionarios y se ubicaron indicios relacionados con la investigación.

De acuerdo con las pesquisas, los investigados presuntamente habrían convertido, estratificado e incorporado al sistema financiero panameño fondos provenientes de actividades ilícitas, específicamente del supuesto apoderamiento de recursos del Ifarhu.

La investigación establece que los exfuncionarios presuntamente se apoderaron de 414 cheques y 84 tarjetas Clave Social pertenecientes a la Agencia Regional del IFARHU en Panamá Este.

Según las diligencias, los cheques habrían sido posteriormente endosados a nombre de comerciantes de la localidad con el propósito de hacerlos efectivos.

El caso se originó en junio de 2022, cuando el IFARHU presentó una denuncia que dio paso a la investigación de la Fiscalía Anticorrupción.

Posteriormente, un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, fechado en diciembre de 2025, sustentó la investigación y estableció el perjuicio económico de B/.145,265.80.

La PGN informó que continuará ejerciendo la acción penal ante los tribunales de justicia, respetando los derechos de los ciudadanos y en estricto apego a la Constitución y las leyes de la República.

Puedes leer: Bernardo Meneses, exdirector del Ifarhu, no logra unificar dos investigaciones por auxilios económicos