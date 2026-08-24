El peligro detrás de los inyectables para adelgazar que se venden en redes sociales

La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Minsa ha recibido alertas sanitarias relacionadas con productos que contienen retatrutida, una sustancia promocionada para la pérdida de peso.

Ciudad de Panamá/Los productos inyectables promocionados en redes sociales como alternativas para perder peso han ganado popularidad, pero también han generado preocupación entre las autoridades sanitarias de Panamá por la falta de garantías sobre su procedencia, composición y seguridad.

Uriel Pérez, director de Farmacia y Drogas del Minsa, advirtió sobre los riesgos de utilizar medicamentos cuya procedencia no ha sido verificada o que no cuentan con autorización sanitaria.

“Cada vez que utilizamos un medicamento del que no tenemos seguridad de su procedencia, ni siquiera ha sido autorizado, estamos poniendo en riesgo nuestra vida”, señaló Pérez.

Estos productos se han convertido en una opción promocionada en redes sociales para quienes buscan combatir el sobrepeso y la obesidad. Sin embargo, las autoridades hacen una distinción entre un medicamento debidamente registrado y autorizado y aquellos productos adquiridos por Internet, redes sociales o canales no regulados, que incluso podrían ser falsificados.

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La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud ha recibido alertas sanitarias relacionadas con productos que contienen retatrutida, una sustancia promocionada para la pérdida de peso y que actualmente no cuenta con registro sanitario en Panamá.

La alerta internacional incluye varios productos que son comercializados y promocionados como alternativas para adelgazar:

Tirzepatide.

Retatrutide 10 mg/ml.

Retatrutide R30.

Retatrutide R10.

GHK-Cu.

LIPO-C + B12.

NAD+ 10 mg/ml.

Retatrutida (Reta) R20.

Las autoridades explican que algunos medicamentos de este tipo fueron desarrollados originalmente para el tratamiento de la diabetes y que entre sus efectos puede estar la reducción del peso corporal. Sin embargo, esto no significa que cualquier presentación comercializada para adelgazar sea segura o esté autorizada.

La nutricionista Anabela Ávila también llamó la atención sobre los efectos que pueden producir este tipo de productos cuando reducen considerablemente el apetito.

“Como son inhibidores del apetito, si te inhiben el apetito y no te dan ganas de comer absolutamente nada, al comer menos nuestro sistema inmune baja, porque ya no estamos recibiendo la misma nutrición”, explicó.

La especialista señaló así la importancia de que cualquier tratamiento destinado a controlar el peso sea evaluado por profesionales y se acompañe de una alimentación adecuada.

La advertencia de las autoridades es que los productos señalados no cuentan con registro sanitario en Panamá, por lo que no existe garantía de que su composición, calidad, seguridad y eficacia correspondan con lo que se promociona.

Ante el auge de estos productos en redes sociales, el Minsa recomienda evitar la compra de medicamentos o sustancias inyectables a través de canales no autorizados y consultar a profesionales de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento para perder peso.

Con información de Luis Jimenez