LPF resultado| Alianza doblega al Tauro FC para cerrar la jornada 5 del Torneo Apertura 2026

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Panamá/Alianza FC se impuso 2-0 sobre Tauro FC en el COS Sports Plaza, en un partido correspondiente a la quinta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El conjunto aliancista abrió el marcador apenas al minuto 10, cuando Alvin Mendoza apareció para poner el 1-0 y darle ventaja a su equipo. Tauro FC reaccionó y tuvo mayor control de la posesión, con un 57 % frente al 43 % de Alianza, pero no logró traducir ese dominio en goles.

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Durante el encuentro, Tauro registró ocho remates, tres de ellos dirigidos al arco, mientras que Alianza FC contabilizó seis disparos, cuatro con dirección a portería. En los ataques también hubo ventaja para el conjunto taurino, que acumuló 82 frente a los 67 de su rival.

Cuando el partido se encaminaba a su recta final, John Jairo Alvarado sentenció el triunfo de Alianza FC al minuto 83, marcando el 2-0 definitivo.

El compromiso terminó sin expulsiones. Alianza FC recibió dos tarjetas amarillas, mientras que Tauro FC fue amonestado en cuatro ocasiones. En los tiros de esquina, el cuadro aliancista también tuvo una ligera ventaja, con tres frente a dos.

Con el pitazo final, Alianza FC aseguró una importante victoria en la quinta jornada del Apertura 2026, mientras Tauro FC deberá buscar la recuperación en su próximo compromiso.

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