MLB resultados| Leonardo Jiménez: el panameño hace labor de emergente en juego entre Marlins y Medias Rojas

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Panamá/El pelotero panameño Leonardo Jiménez desempeñó el rol de bateador emergente durante el partido que disputaron los Marlins de Miami y los Medias Rojas de Boston en la jornada del lunes 24 de agosto en la temporada 2026 del béisbol de las Grandes Ligas.

Jiménez entró a la caja de bateo en sustitución del receptor Joe Mack. Él conectó una línea al jardín izquierdo y fue decretado out en la primera base. Los Marlins retaron la jugada y los árbitros revirtieron la decisión por lo tanto se le dio imparable al batazo. Posteriormente avanzó a la segunda base por un error de fildeo del jardinero Jarren Duran.

El oriundo de la provincia de Los Santos alcanzó la tercera base mediante un inatrapable de Otto López. Sin embargo el equipo de Miami no pudo concretar el rali en esa entrada y se quedó con la derrota ante las Medias Rojas por pizarra de 4 carreras a 2.

Jiménez solo jugó como emergente y ese fue su único turno al bate. Actualmente tiene un promedio de bateo de .211.

Jugadas de anotación

2.ª entrada — Miami 1-0: con las bases llenas y dos outs, Otto López conectó un elevado de sacrificio que permitió anotar a Jakob Marsee.

5.ª entrada — Boston empata 1-1: Mickey Gasper pegó un doble que llevó al plato a Jarren Duran.

7.ª entrada — Miami 2-1: Xavier Edwards produjo la segunda carrera de los Marlins con un sencillo, nuevamente con las bases llenas.

8.ª entrada — Boston empata 2-2: una pelota lanzada descontroladamente por Josh Ekness permitió que Boston anotara desde tercera.

9.ª entrada — Boston se pone arriba 3-2: aquí estuvo la jugada decisiva. Anthony Seigler conectó un triple hacia el jardín derecho, remolcando a Eli White, que había entrado como corredor emergente por Gasper.

9.ª entrada — Boston 4-2: inmediatamente después, Nick Sogard conectó un sencillo productor para llevar a Seigler al plato y darle a Boston una carrera de seguro.

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