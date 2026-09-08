Clima en Panamá: Caribe bajo lluvias y tormentas; prevén aguaceros aislados en el Pacífico

Para la tarde y la noche se esperan lluvias esporádicas en Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé. En el resto de la vertiente del Caribe podrían registrarse aguaceros aislados acompañados de tormentas de corta duración.

Panamá/Panamá registrará intervalos nublados, lluvias esporádicas y tormentas en sectores del Caribe, mientras que en el Pacífico se esperan aguaceros aislados durante diferentes periodos del día, según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

Durante la madrugada y la mañana se prevén lluvias aisladas con tormentas desde Bocas del Toro hasta el norte de Veraguas, así como algunos aguaceros en la comarca Guna Yala.

Para la tarde y la noche se esperan lluvias esporádicas en Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé. En el resto de la vertiente del Caribe podrían registrarse aguaceros aislados acompañados de tormentas de corta duración.

En el Pacífico, durante la madrugada se anticipan intervalos nublados y algunas lluvias aisladas con tormentas en Panamá Este, Darién y las comarcas Emberá.

En horas de la mañana podrían presentarse aguaceros aislados en las costas de Los Santos y el sector marítimo. Para la tarde se pronostican episodios de aguaceros aislados con tormentas puntuales moderadas en sectores de Chiriquí, Veraguas y el sur de Darién.

El resto de la vertiente del Pacífico podría registrar chubascos aislados y tormentas puntuales de corta duración. Durante la noche se espera un cielo parcialmente nublado.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 20 °C y 26 °C en la cordillera Central, mientras que en el resto del país estarán entre 29 °C y 32 °C.

Los vientos alcanzarán velocidades de hasta 40 kilómetros por hora en el sector marítimo del Caribe y el Pacífico Central. En tierra firme serán de menor intensidad. Para el resto del país se esperan vientos del oeste y suroeste inferiores a 25 kilómetros por hora.

En el Caribe, las olas alcanzarán alturas de entre 0.90 y 1.50 metros, con periodos de siete a ocho segundos. En el Pacífico tendrán alturas de entre 0.61 y 1.20 metros, con periodos de 10 a 12 segundos.

Los índices máximos de radiación ultravioleta estarán entre 5 y 10, lo que representa niveles de riesgo altos y muy altos en el país.