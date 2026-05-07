Clima en Panamá: chubascos y aguaceros la tarde de este jueves

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) emitió el pronóstico del tiempo para este jueves 7 de mayo, por lo que se esperan chubascos y aguaceros en horas de la tarde.

El Tiempo

Vertiente del Caribe: Durante la mañana, se prevén cielos nublados con lluvias de intensidad variable y actividad eléctrica ocasional, especialmente en áreas marítimas desde Bocas del Toro hasta la Costa Abajo de Colón; el resto de la región permanecerá parcialmente nublado. Por la tarde, se esperan aguaceros sobre las serranías de Guna Yala, así como en sectores montañosos de la comarca Ngäbe Buglé y Bocas del Toro. En el resto del Caribe se prevén chubascos aislados, y cielos parcialmente nublados durante la noche.

Vertiente del Pacífico: Durante la mañana, predominará el cielo de parcialmente nublado a disperso; Sin embargo, se esperan lluvias con actividad eléctrica en áreas marítimas, incluyendo el Golfo de Chiriquí, el Golfo de Panamá, el sur de Azuero y sur de Veraguas (Isla Coiba). Para la tarde, se prevén aguaceros de variada intensidad y descargas eléctricas sobre Chiriquí, Veraguas, el macizo montañoso de Azuero, Panamá Este, Darién y comarcas Emberá; el resto de la vertiente registrará chubascos puntuales. En la noche, aunque prevalecerá la escasa nubosidad, las lluvias persistirán en el Golfo de Chiriquí, el sur de Veraguas y el oriente de Darién.

Temperaturas

Las temperaturas máximas en el país oscilarán entre 28°C y 31°C en el Caribe y 29°C y 34°C en el Pacífico, exceptuando sobre montañas y Cordillera Central, donde estarán llegando de 12 °C y 23 °C.

Viento

En el Caribe se prevé viento Noroeste y Nor-noreste con velocidades entre 15 y 30 km/h.

En el Pacífico estará con viento variable desde oeste, norte y noreste con velocidades entre 15 y 30 km/h; hacia la región occidental, se prevé entrada de viento del oeste y sur en la tarde con velocidad menor de 25 km/h.

Condiciones marítimas

En el litoral Caribe se esperan olas de 0.8 m hasta 1.4 m de altura y periodos de 8 y 9 segundos.

En el litoral Pacífico olas de 0.5 m a 1.5 m de altura con periodos de 14 y 16 segundos.

Índices de Radiación UV-B

Índices con nivel de riesgo moderado-muy alto (5-10 UV-B) en el país.