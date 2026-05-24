Clima en Panamá: condiciones calurosas alternadas con aguaceros aislados este domingo

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió el pronóstico del tiempo para este domingo 24 de mayo, por lo que se esperan condiciones calurosas alternadas con aguaceros aislados.

El tiempo

Durante el transcurso de la mañana, lluvias intermitentes con episodios de aguaceros en zonas marítimas con posibles incursiones hacia costas y tierra firme del Caribe; el resto del país, cielo parcialmente nublado a despejado. Durante la tarde, se prevén condiciones calurosas alternadas con aguaceros aislados hacia provincia de Panamá (Norte y Este), Panamá Oeste, Cordillera Central, Veraguas (Norte y Sur), Bocas del Toro, Comarca Ngäbe Buglé y Chiriquí. Durante la noche, lluvias aisladas en zonas marítimas hacia el Caribe Occidental y en el Pacífico hacia las costas del sur de Veraguas y sur de Azuero; el resto del país sin eventos lluviosos significativos.

Temperaturas

Las temperaturas máximas oscilarán de 30°C a 35°C en el Pacífico, Caribe de 28°C a 32°C y Cordillera Central de 18 °C a 25 °C.

Viento

Durante el transcurso de la mañana, vientos variables de componente: Noreste y noroeste a oeste, velocidades sostenidas de 10 a 20 km/h. Durante la tarde, viento del noreste, noroeste en el Caribe con velocidades sostenidas de 15 a 30 km/h. En el Pacífico, durante el transcurso de la tarde, vientos variables del este-noreste y oeste con velocidades sostenidas de 05 a 20 Km/h.

Condiciones marítimas

En el litoral del Caribe: olas de 1.20 a 1.80 metros de altura con periodos de 08 a 09 segundos.

En el litoral del Pacífico: olas de 0.90 a 1.20 metros de altura con periodos de 08 a 15 segundos.

Índices de radiación UV-B

Índices máximos moderados a muy altos en el país (05 a 10).